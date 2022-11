Serien-Einbrecher nach Auslieferung vor Gericht in Itzehoe Stand: 15.11.2022 15:52 Uhr Am Itzehoer Landgericht (Kreis Steinburg) hat am Dienstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Einbrecher begonnen. Er soll Teil einer Bande gewesen sein und mehrere Tausend Euro gestohlen haben.

Angeklagt ist ein 34 Jahre alter Mann, der in England lebt. Er soll als Teil einer Einbrecherbande agiert haben, die zwischen 2019 und 2020 mehrfach in Wohnhäuser in Norddeutschland eingestiegen sein soll.

Das Besondere an dieser Gerichtsverhandlung ist, dass noch gar nicht klar ist, für viele Taten sich der Angeklagte zu verantworten hat. Zunächst sind nur zwei Taten Teil des Prozesses. Insgesamt geht das Landgericht jedoch von 17 Fällen aus, in die der 34-Jährige verwickelt gewesen sein soll. Die übrigen 15 Einbruchsfälle müssten noch geprüft werden, heißt es gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Darunter mehrere Taten des bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahls, mehrere Taten ohne Bandenmitglieder und darüber hinaus die Verabredung zu Verbrechen. Die häufigsten Ziele der Einbrüche waren Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften, zum Teil mit erheblichen Sachschäden.

Angeklagter war zunächst nach England geflohen

In Itzehoe steht der Mann für zwei Taten vor Gericht: Am 2. Oktober 2019 sollen er und seine Bande in Pinneberg am frühen Abend eine Terrassentür aufgehebelt und Glas zerschlagen haben. Bei dem Raubzug wurden Schmuck und Bargeld in Höhe von 800 Euro und eine Goldmünze geklaut. Die zweite Tat, an der der Angeklagte beteiligt sein soll, ereignete sich am 23. Januar 2020 in Hamburg. Dort wurde bei einem Einbruch ein Kellerfenster einer Doppelhaushälfte entfernt und Schmuck in Höhe von 30.000 Euro gestohlen.

Die Polizei war den Tätern damals auf der Spur, deswegen versteckten diese ihre Beute im Gebüsch. Zwei Bandemitglieder wurden gefasst und festgenommen. Sie sind inzwischen verurteilt. Der Angeklagte konnte damals fliehen, zurück nach England. Mit einem europäischen Haftbefehl ist er dann von England nach Deutschland ausgeliefert worden.

