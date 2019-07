Stand: 17.07.2019 17:30 Uhr

Sea-Watch: Rackete muss Donnerstag vor Gericht

Am Donnerstag muss die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete in der sizilianischen Stadt Agrigent vor Gericht erscheinen. Zunächst war der geplante Termin wegen eines Streiks der italienischen Anwälte verschoben worden. Gegen die in Schleswig-Holstein geborene und im niedersächsischen Hambühren aufgewachsene Rackete wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gegen ein Kriegsschiff ermittelt. Außerdem wird ihr vorgeworfen, Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet zu haben. Dafür müssten ihr allerdings Absprachen mit libyschen Schleppern nachgewiesen werden.

Entscheidung wohl erst nach dem Sommer

Eine Ermittlungsrichterin hatte den zunächst gegen Rackete verhängten Hausarrest wieder aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft in Agrigent werde voraussichtlich erst nach dem Sommer entscheiden, ob es zu einem Prozess kommen soll oder ob die Vorwürfe wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung fallen gelassen werden, so Staatsanwalt Salvatore Vella. Rackete sei frei, sagte Vella. Die 31-Jährige hält sich seitdem an einem geheimen Ort in Italien auf.

Die Staatsanwaltschaft von Agrigent kündigte inzwischen gegen Racketes Freilassung Berufung vor dem römischen Kassationshof an. Damit will sie klären, wie Italien mit Seenotrettungsschiffen umgehen kann, die trotz Verbots in italienische Gewässer einfahren. Rackete ihrerseits reichte Klage gegen Italiens Innenminister Matteo Salvini ein, wegen Verleumdung und Anstiftung zum Hass in den sozialen Netzwerken.

Rackete: "Müssen alle Migranten aus Libyen retten"

In Interviews rechtfertigt Rackete ihre Entscheidung und betont, dass Deutschland und andere europäische Staaten "eine historische Verantwortung an den Umständen in Afrika noch aus der Kolonialzeit" hätten. Die Sea-Watch-Kapitänin hat daher Europa zur Aufnahme Hunderttausender Migranten aufgefordert, die sich derzeit in Libyen befinden. "Die müssen dort sofort raus in ein sicheres Land", so Rackete.

Nach einem Luftangriff Anfang Juli auf ein Lager nahe der Hauptstadt Tripolis mit mehr als 50 Toten haben auch andere Hilfsorganisationen ihre Kritik noch einmal verschärft. Sie fordern die EU auf, ihre Zusammenarbeit mit den libyschen Behörden zur Rückführung von Flüchtlingen in das nordafrikanische Land zu beenden. Derzeit werden mindestens 5.200 Menschen in offiziellen Internierungslagern in Libyen festgehalten, die meisten von ihnen kommen aus dem Sudan, Somalia und Eritrea, so die Internationale Organisation für Migration (IOM).

Mit Schiff der italienischen Behörden zusammengestoßen

Carola Rackete war Ende Juni mit dem Rettungsschiff "Sea-Watch 3" mit 40 Flüchtlingen an Bord unerlaubt in den Hafen von Lampedusa eingefahren und festgenommen worden. Zuvor hatte sie zwei Wochen vor der Insel gekreuzt und über ein legales Anlanden verhandelt. Beim Einlaufen in den Hafen hatte die "Sea-Watch 3" ein Boot der italienischen Behörden touchiert.

