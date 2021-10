Schwertransporter kracht mit Zug zusammen: Bahnstrecke wieder frei

Stand: 01.10.2021 21:09 Uhr

Nachdem in der Nacht zu Freitag ein Lkw mit einem Personenzug in Neukirchen zusammengestoßen war, dauerten die Aufräumarbeiten bis in den Abend. Verletzt wurde niemand. Die Bahnstrecke konnte wieder freigegeben werden.