Schwerer Unfall mit zwei Minivans auf B205: Zwei Menschen sterben Stand: 27.03.2021 10:52 Uhr In der Nacht zu Sonnabend ist es auf der Bundesstraße 205 bei Neumünster zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Menschen starben, neun wurden schwer verletzt.

In der Nacht prallte ein Minivan (Ford Galaxy) auf der B205 auf dem Abschnitt zwischen Altonaer und Boostedter Straße mit einem vollbesetzten Kleinbus (Ford Transit) zusammen. Im Minivan saßen nach Angaben der Polizei sechs Personen. Der 40- jährige Fahrer sowie der Beifahrer im Van überlebten den Unfall nicht, sie starben noch an der Unfallstelle. "Bisher aus ungeklärter Ursache ist der Galaxy-Fahrer nach links abgekommen von der Fahrbahn und fuhr in den Gegenverkehr, wo er dann frontal mit dem Ford Transit zusammenstieß. Bei diesem Unfall wurden dann leider der Fahrer sowie sei Beifahrer im Galaxy tödlich verletzt", erklärt Polizeisprecher Sönke Petersen.

B205 für sieben Stunden gesperrt

Neun weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt - einige von ihnen zum Teil lebensgefährlich, so die Polizei am Morgen. Rettungswagen brachten sie in verschiedene Krankenhäuser. Weil eines der Fahrzeuge noch einmal anfing zu brennen, mussten Polizei und Feuerwehr erneut ausrücken. Die B205 zwischen Altonaer und Boostedter Straße war mehr als sieben Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

