Schule: Sportunterricht in der Krise - zu wenig Fachlehrer

Sportunterricht in der Krise - zu wenig Fachlehrer Stand: 16.02.2023 08:24 Uhr Mal fallen Sportstunden komplett aus, mal gibt es stattdessen eine sogenannte Bewegungspause: Laut Sportlehrerverband befindet sich der Sportunterricht an den Schulen in der Krise. Es fehlt Fachpersonal.

An den Schulen in Schleswig-Holstein fallen immer wieder Sportstunden aus - oder sie werden dauerhaft reduziert. Der Sportlehrerverband fordert, dass der Schulsport stärker gefördert wird. Auch die Lehrergewerkschaft GEW fordert von Bund und Land, mehr Werbung für den Beruf des Sportlehrers zu machen. Außerdem müssten Sport-Weiterbildungen für andere Lehrer forciert werden.

GEW: Bis 2032 fehlen mehr als 200 Sportlehrer an Grundschulen

Der Geschäftsführer der Lehrergewerkschaft GEW, Bernd Schauer, sagte NDR Schleswig-Holstein: "Es sieht um den Schulsport in Schleswig-Holstein nicht gut aus und das ist natürlich ein Problem, weil gerade dieses Fach für Kinder speziell an der Grundschule, aber auch an den weiterführenden Schulen ganz wichtig ist." Seinen Angaben zufolge werden bis 2032 mindestens 211 ausgebildete Sportlehrerinnen und Sportlehrer an den Grundschulen fehlen. Dies zeige, dass dort die Politik versagt habe. "Wir müssen zusehen, dass wir auch für die sogenannten Kleinfächer wie Sport, Musik, Kunst genügend ausbildete Lehrerinnen und Lehrer haben."

Weniger als drei Sportstunden in der Woche

Im Schnitt kommen die Schulen bundesweit nicht einmal auf drei Sportstunden pro Woche – auch nicht in Schleswig-Holstein. Der Landessportverband geht davon aus, dass die Hälfte des Sportunterrichts von Lehrern geleitet wird, die eigentlich andere Fächer studiert haben.

Bergschule in Fockbek: Gemeinde zahlt für Sportunterricht

Fachleute betonen, wie wichtig Schulsport für Kinder sei – für deren Gesundheit und für das soziale Miteinander. Und es gibt auch positive Beispiele: An der Bergschule in Fockbek bei Rendsburg haben Grundschüler jeden Tag eine Stunde Sport. Möglich macht das die Gemeinde. Sie zahlt dafür, dass Übungsleiter aus örtlichen Vereinen Schulunterricht geben.

