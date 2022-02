Schleswig-Holstein stärkt Erforschung Künstlicher Intelligenz Stand: 08.02.2022 15:40 Uhr Die Landesregierung in Schleswig-Holstein will langfristig auf die Erforschung Künstlicher Intelligenz setzen. Dafür sollen insgesamt zwölf neue Professuren in Kiel, Lübeck, Flensburg und Heide entstehen.

Ein Kühlschrank, der selbstständig Milch bestellt, wenn der Vorrat zur Neige geht: Das ist Künstliche Intelligenz (KI). Allerdings wird der Einsatz intelligenter Computeralgorithmen weltweit für nahezu alle Bereiche unseres Lebens erforscht. Denkbar sind medizinische Programme, die selbstständig und zuverlässig Strukturen von Hautkrebs erkennen, genauso wie militärische Anwendungsbereiche. Nun soll auch in Schleswig-Holstein stärker auf diesem Gebiet geforscht werden.

Neue Lehrstühle und neun Millionen Euro

"Die zwölf neuen KI-Professuren sollen ein Antreiber sein für die Entwicklung der Hochschulen, für die außeruniversitäre Forschung und für die Zukunftsbranchen des Landes“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zur Vorstellung der Pläne in Kiel. Insgesamt zwölf neue Lehrstühle sollen laut Landesregierung dafür an den Hochschulen in Kiel, Lübeck, Flensburg und Heide entstehen. Dafür sollen die neuen Professuren in den kommenden fünf Jahren mit insgesamt neun Millionen Euro aus Landesmitteln gefördert werden. Danach sollen die Hochschulen die Kosten selbst tragen, so der Plan.

Professuren sollen noch in diesem Jahr vergeben werden

Die Millioneninvestition umfasst einerseits eine Förderung der Personalkosten und andererseits Zuschüsse für sachliche und personelle Ausstattung. Man wolle die Stellen nun schnellstmöglich ausschreiben, sagte Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU). "Unser Ziel ist es, dass bereits ab dem Wintersemester 2022/23 ausgewiesene Expertinnen und Experten für KI an unseren Hochschulen lehren."

Eine Stelle für KI in der Softwareentwicklung soll an der Hochschule Flensburg entstehen. An der Christian-Albrechts-Universität (CAU) in Kiel werden 3,5 Professuren geschaffen, unter anderem für KI-basierte Risikoerkennung und digitale Behandlungsunterstützung in der Medizin. Eine Stelle teilt sich die CAU mit der Universität Lübeck, wo ebenfalls 3,5 Stellen angesiedelt werden sollen - beispielsweise zu ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten Künstlicher Intelligenz. Je einen weiteren Lehrstuhl erhalten die FH Kiel und die FH Westküste, zwei stellen gehen an die Technische Hochschule Lübeck.

Hochschulen sehen wichtige Investition in Spitzenforschung

"Mit den KI-Professuren wollen wir unsere Exzellenz in den Bereichen Meereswissenschaften, Medizin und Bildungsforschung ausbauen - und so maßgeblich zur Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Schleswig-Holstein beitragen", teilte Prof. Simone Fulda mit, Präsidentin der CAU in Kiel. Von der Universität Lübeck hieß es, dass man KI und Gesundheit zu einem der zentralen Forschungsthemen der Universität machen wolle.

KI soll Wirtschaft in SH stärken

An der Fachhochschule in Kiel soll KI im Zusammenhang mit der Energiewende näher erforscht werden, sagte deren Präsident Professor Björn Christensen: "Dabei ist nicht nur wichtig, wie Energie nachhaltig erzeugt wird, sondern wie sie verteilt werden soll. Ein Lösungsansatz sind intelligente Netze, die flexibel und selbstständig auf Nachfrage und Angebot reagieren können."

Der technische Fortschritt soll dann auch die Wirtschaft im Land stärken, betonte Professor Katja Kuhn, Präsidentin der Fachhochschule Westküste. "Schlussendlich sollen die Aktivitäten der Professur auch der mittelständischen Wirtschaft an der Westküste zugutekommen und den Transfer zwischen Hochschule und Unternehmen stärken."

