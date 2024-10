Stand: 02.10.2024 06:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lkw-Unfall auf A24 zwischen Talkau und Schwarzenbek

Auf der A24 im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es heute früh einen Lkw-Unfall gegeben. Laut Polizei ist der Lastwagen in Richtung Hamburg zwischen Talkau und Schwarzenbek-Grande gegen die Mittelleitplanke gefahren. Er kam erst nach über 150 Metern zum Stehen. Offenbar wurde der Tank bei dem Unfall beschädigt, es läuft Diesel aus. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 07:00 Uhr

Gas- und Strompreise in SH zum Start der Heizsaison gesunken

Die Energiepreise sind im Vergleich zum vergangenen Jahr gesunken - das hat eine Auswertung der Tarife in der Grundversorgung durch NDR Schleswig-Holstein ergeben. Gas ist im Schnitt 11 Prozent, Strom um 13 Prozent billiger geworden. Dabei gibt es allerdings starke regionale Schwankungen. In den vergangenen Jahren waren die Grundversorger vor Ort oft die günstigste Alternative. Jetzt sei das anders, erklärt Tom Jannek von der Verbraucherzentrale Schleswig Holstein. Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher noch in der Grundversorgung sind, könne es durchaus interessant sein nachzuschauen, ob nicht ein anderer Tarif vielleicht attraktiver ist als die Grundversorgung. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 07:00 Uhr

Sylt: Häckel wird offiziell zum Ex-Bürgermeister

Drei Tage nach der Abwahl soll der Sylter Bürgermeister Nikolas Häckel heute in den Ruhestand versetzt werden. Nach Angaben eines Gemeindesprechers kommt heute Abend der Gemeindeabstimmungsausschuss im Rathaus in Westerland zusammen. Dann werde das vorläufige Abstimmungsergebnis beschlossen und damit werde Häckel in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Am vergangenen Sonntag hatten mehr als 4.300 Wahlberechtigte für seine Abwahl gestimmt - 860 stimmten dagegen. Innerhalb von sechs Monaten muss ein neuer Bürgermeister auf Sylt gewählt werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 06:00 Uhr

Aktenzeichen XY zeigt Fall aus Itzehoe - Täter auf der Flucht

Knapp 1,5 Jahre nach einem Banküberfall in Itzehoe (Kreis Steinburg) bittet die Polizei um Unterstützung: Der Fall wird heute Abend im ZDF bei Aktenzeichen XY ungelöst zu sehen sein. Die Ermittler erhoffen sich weitere Zeugenhinweise, um den Täter überführen zu können. Anfang Mai vergangenen Jahres hatte ein noch unbekannter Mann eine Bank am Ostlandplatz in Itzehoe überfallen. Er flüchtete mit einer größeren Geldsumme. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 05:30 Uhr

CDU-Landesparteitag in Neumünster: Entlastungen für Bauern

Die CDU hat sich am Dienstagabend in Neumünster zu einem Landesparteitag getroffen. Im Mittelpunkt stand die Beratung des Leitantrags zu den Themen Landwirtschaft- und Verbraucherschutz. CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther versprach auf dem Parteitag unter anderem weniger Bürokratie und mehr Freiräume für Landwirte. Außerdem wurden eine Bejagung des Wolfes und weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Gänsefraßes gefordert. Ein weiteres Thema war die Migrations- und Sicherheitspolitik. Günther betonte in seiner Rede die gute Zusammenarbeit seiner schwarz-grünen Koalition, warnte aber auch: "Wir dürfen nicht wahrgenommen werden als ein Land, was etwas gegen Zuwanderung hat. Deutschland braucht Zuwanderung." | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 05:30 Uhr

Wetter: Erst wechselhaft und später zeitweise Sonnenschein

Heute wird es wechselnd bewölkt, gelegentlich kommen Schauer herunter. Im Tagesverlauf beruhigt sich vor allem nördlich vom Kanal allmählich das Wetter mit größeren Auflockerungen und noch zeitweise Sonnenschein. Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Lauenburg/Elbe (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 15 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der See frischer nordöstlicher Wind mit starken bis stürmischen Böen. An der Ostsee gibt es erhöhte Wasserstände. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 07:00 Uhr

