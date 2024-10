Wetter in Norddeutschland: Goldener Oktober zum langen Wochenende Stand: 02.10.2024 14:00 Uhr Zum langen Brückentags-Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit und zum Ferienbeginn in Niedersachsen und Bremen stehen dem Norden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sonnige Herbsttage bevor.

Heute ist es noch wechselhaft im Norden, die letzten Ausläufer der Tiefs Dagmar und Eileen sind noch zu spüren. "Von Nordwesten und der Nordsee her wird es freundlicher", sagte Lutz Beckebanze vom DWD am Dienstag auf Anfrage von NDR Info.

Freundliches Wetter am Feiertag

Am Tag der Deutschen Einheit werden am Vormittag noch ein paar Tropfen erwartet, danach soll es laut DWD aufklaren. Am Nachmittag rechnen die Meteorologen mit niederschlagsfreiem, freundlichem Wetter in Norddeutschland und Temperaturen zwischen maximal 13 und 15 Grad. "Dabei wird es insbesondere im nördlichen Schleswig-Holstein und westlichen Niedersachsen ein recht sonniger Tag", so Beckebanze. Vor allem auf Sylt und Norderney können die Menschen dann in der Sonne baden.

Die Besucher und Besucherinnen der Einheitsfeier in Schwerin können sich also auf einen trockenen Feiertag freuen. Und die Menschen in Niedersachsen und Bremen auf einen freundlichen Start in die Herbstferien. "Der Hochdruckeinfluss hält auch am Freitag und Sonnabend an", sagte Beckebanze. Dann erreicht Hoch Urban endgültig den ganzen Norden, mit freundlichem und weitgehend trockenem Wetter im Gepäck.

