Stand: 23.09.2024 16:42 Uhr Polizei ermittelt nach Tankstellen-Raub in Geschendorf

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Sonntagabend in Geschendorf im Kreis Segeberg eine Tankstelle überfallen hat. Demnach bedrohte er einen Mitarbeiter der Tankstelle mit einem Messer und griff dann in die Kasse. Er klaute einen mittleren Bargeldbetrag. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Linkshänder war. Der Täter wurde als männlich, schlank, etwa 1,90 Meter groß und hellhäutig beschrieben. Er soll Hochdeutsch ohne Akzent gesprochen haben und eine weiße Jacke mit schwarzer Kapuze und schwarzer Schulterpartie, eine schwarze Cargohose sowie schwarze Turnschuhe getragen haben.

