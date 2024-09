Stand: 24.09.2024 19:43 Uhr Ahrensbök: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Tankstelle

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Ahrensbök im Kreis Ostholstein sucht die Polizei nach dem Täter. Der Mann hatte nach Angaben der Beamten am Montagnachmittag den Verkaufsraum der Tankstelle betreten, den Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und so einen hohen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse erbeutet. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Ortsmitte.

Der Beschreibung nach handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann von schlanker Statur. Er ist circa 1,90 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt. Zur Tatzeit hatte er einen Zweitagebart und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit Reißverschluss bekleidet. Die Kriminalpolizei Eutin sucht nun nach Zeugen, denen am Montagnachmittag in der Lübecker Straße tatverdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04521) - 80 10 zu melden.

