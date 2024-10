Northvolt: Batteriefabrik kommt - Fachkräfte gesucht Stand: 01.10.2024 11:34 Uhr Die Batteriefabrik Northvolt kommt nach Heide - trotz der Stellenstreichungen in Schweden. Beim jährlichen Wirtschaftsgespräch des Kreises standen deshalb Pläne zur Fachkräftegewinnung im Mittelpunkt.

Auf dem jährlichen Wirtschaftsgespräch vom Kreis Dithmarschen am Montagabend in Heide bekräftigte ein Northvolt-Vertreter vor rund 70 Teilnehmenden aus Wirtschaft und Verwaltung: Die Batteriefabrik kommt trotz der Stellenstreichungen in Schweden. Dementsprechend plant der Kreis Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung.

Dithmarschens Landrat plant Welcome Center

Dithmarschens Landrat Thorben Schütt (CDU) blickt nach eigener Aussage weiterhin optimistisch auf die geplante Ansiedlung von Northvolt, auch wenn der Batteriehersteller in Schweden 1.600 Stellen streicht. Gemeinsam mit der Stadt Heide und dem Land will er ein Welcome Center in der Region einrichten. Dort sollen zukünftig ausländische Fachkräfte durch Behördengänge gelotst werden. Die Mitarbeitenden sollen dafür sorgen, dass die Arbeitskräfte problemlos in Dithmarschen ankommen können.

Außerdem plant Schütt online ein neues Kreismarketing. Dithmarschen müsse sich international gut vermarkten, sagt der Landrat. Über diese Idee muss der Kreistag noch abstimmen. Wann, ist noch unklar. Das vom Land geförderte Projektbüro soll im Mai 2025 seine Arbeit aufnehmen, so Schütt.

Chemiebetrieb Covestro will Fachkräfte aus Kolumbien gewinnen

Der Chemiebetrieb Covestro aus Brunsbüttel stellte am Montagabend seinen Plan zur Fachkräftegewinnung vor. Das Unternehmen stellt nun schrittweise Arbeitskräfte aus Kolumbien ein. Die Erfahrungen, die sie damit sammeln, wollen sie später dem Kreis zur Verfügung stellen. So könnten in Zukunft auch kleinere Betriebe von einem möglichen Best-Practice-Beispiel profitieren.

