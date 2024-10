CDU-Landesparteitag in Neumünster: Entlastungen für Bauern Stand: 02.10.2024 08:52 Uhr Weniger Bürokratie, mehr Freiheiten: Die CDU in Schleswig-Holstein hat sich beim Landesparteitag für Landwirte stark gemacht. Beim Thema Migration zeigte sich CDU-Landeschef Günther zufrieden - mahnte aber auch zur Vorsicht.

Die CDU hat sich am Dienstagabend in Neumünster zu einem Landesparteitag getroffen. Im Mittelpunkt stand die Beratung des Leitantrags zu den Themen Landwirtschaft und Verbraucherschutz. In dem Antrag ging es unter anderem um weitere Maßnahmen zur Entlastung der Bauern, wie zum Beispiel den Abbau von Bürokratie. CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther versprach auf dem Parteitag unter anderem weniger Bürokratie und mehr Freiräume für Landwirte. Doch das soll nicht die einzige Neuerung sein.

Wölfe jagen, Gänsefraß eindämmen: Weitere Forderungen der CDU

Darüber hinaus wird seitens der CDU eine Bejagung des Wolfes gefordert, unabhängig davon, ob er Schäden angerichtet hat. Auch beim Thema Gänsefraß fordern die Christdemokraten weitere Maßnahmen zur Eindämmung und Entschädigung der Landwirte. Beschlossen sind diese Punkte noch nicht. Man werde mit dem Grünen Koalitionspartner darüber sprechen, die Parteien arbeiteten hervorragend zusammen, betonte Günther. Mit Bundesratsinitiativen setze man inzwischen die Ampel in Berlin unter Druck.

Günther zu Migration: "Deutschland braucht Zuwanderung"

Die Migrations- und Sicherheitspolitik war ein weiteres Thema auf dem Landesparteitag. Günther betonte in seiner Rede auch hier die gute Zusammenarbeit seiner schwarz-grünen Koalition und warnte: "Wir dürfen nicht wahrgenommen werden als ein Land, was etwas gegen Zuwanderung hat. Deutschland braucht Zuwanderung."

"Ganze Branchen wären ohne Menschen mit Migrationshintergrund nicht mehr denkbar." Daniel Günther, CDU-Landesparteichef

Aber Menschen, die sich nicht an die Regeln hielten, müssten auch in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden, so Günther. "Dafür haben wir diesen Antrag auch gestellt, damit das konsequenter umgesetzt wird."

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster CDU Migration Landwirtschaft