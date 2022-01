Restaurantbrand in Mölln greift auf Handwerksbetrieb über Stand: 11.01.2022 07:37 Uhr Ein Großbrand hat in der Nacht zu Dienstag die Feuerwehren in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) beschäftigt. Entstanden war das Feuer vermutlich im Küchenbereich eines chinesischen Restaurants.

In Mölln ist kurz vor Mitternacht ein Feuer in einem chinesischen Restaurant ausgebrochen. Der Brand griff auf einen benachbarten Dachdeckerbetrieb und eine Lagerhalle in der Hafenstraße über, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 250.000 Euro. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Ein Pressesprecher der Feuerwehr erklärte allerdings, dass das Feuer im Küchenbereich des Restaurants entstanden sei. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte bis etwa 4 Uhr heute Morgen mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.

