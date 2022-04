"Rekord-Baum": Seltener Baum in Barkelsby ausgezeichnet Stand: 30.04.2022 17:49 Uhr In Barkelsby steht ein mehr als 200 Jahre alter Eingriffeliger Weißdorn. Fachleute haben ihn am Sonnabend als "Rekord-Baum" ausgezeichnet - als stärksten seiner Art.

Ganze fünfzehn Meter ragt der alte Riese in den Himmel, weit dehnen sich seine vielen knorrigen Arme dem Licht entgegen. Am Feldrand der Gemeinde Barkelsby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) steht ein Eingriffeliger Weißdorn, ein Prachtexemplar sagen Kenner - und eine Seltenheit. Normalerweise wächst er nämlich als dicht verzweigter Strauch, nur seltenen als Baum. Dafür erhielt der Weißdorn in Barkelby die Auszeichnung "Rekord-Baum des Jahres". Seit dem Sommer 2009 zeichnet die Deutsche Dendrologische Gesellschaft (DDG) und die Gesellschaft Deutsches Arboretum (GDA) die stärksten Bäume ihrer Art aus. Das soll die Wertschätzung alter und starker Bäume und das Bewusstsein über ihre Bedeutung fördern.

Ein Stamm wie das Bein eines Elefanten

Selbst Laien stehen vor dem "Rekord-Baum" und staunen. Am beeindruckendsten ist der elegante, in sich gedrehte Stamm: Stellt man sich davor und legt die Arme darum, kann man ihn gerade mal zur Hälfte umfassen. Fast drei Meter Umfang misst er - mit einer, wie in Falten gelegten Rinde. Wie das stämmige Bein eines Elefanten, der sich just in diesem Moment umgedreht hat.

"Der stärkste Weißdorn, von dem wir wissen"

DDG-Geschäftsführer Mirko Liesebach vom Thünen-Institut für die Erforschung ländlicher Räume, Wald und hatte den Eingriffligen Weißdorn in Barkelsby als "Rekord-Baum" nominiert. "Übers Internet hatten wir ein Foto von dem Baum gesehen und im vergangenen Oktober bin ich dann hergefahren, um ihn zu überprüfen", sagte Liesebach. Er war beeindruckt: "Der Baum ist der stärkste Weißdorn, von dem wir wissen".

AUDIO: "Rekord-Baum": Bürgermeister Luth freut sich über Auszeichnung (2 Min) "Rekord-Baum": Bürgermeister Luth freut sich über Auszeichnung (2 Min)

Weißdorn naturheilkundlich wirksam

Die Blüten, Früchte und auch Blätter des Eingriffeligen Weißdorns werden auch in der Naturheilkunde verwendet. Da die Inhaltsstoffe der Heilpflanze gefäßerweiternd wirken, fördern sie die Pumpkraft des Herzens und verringern seinen Sauerstoffverbrauch. Deshalb wird die Heckenpflanze vor allem für Präparate gegen leichte Herzbeschwerden zum Einsatz verwendet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein - Mein Wochenende | 30.04.2022 | 09:15 Uhr