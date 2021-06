Quallen in der Ostsee: Vorhersagen bald möglich Stand: 28.06.2021 15:50 Uhr Aktuell ärgern sich einige Badegäste über eine große Anzahl von Quallen in der Ostsee. Sie können den Schwimmspaß deutlich trüben. Eine App soll zukünftig voraussagen, wo besonders viele vorkommen.

Zahlreiche Quallen schwammen am Sonntag vor allem in der Eckernförder Bucht, weniger rund um Kiel, sagt Quallenforscherin Jamileh Javidpour vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ein Grund für das verstärkte Aufkommen von Quallen kann der Forscherin zufolge ein milder Winter sein. Ob der Klimawandel einen Einfluss darauf hat, dass es aktuell so viele Quallen gibt, muss allerdings noch erforscht werden, so Javidpour. Die meisten Quallen sind allerdings harmlos, lediglich Feuerquallen können allergische Reaktionen bei uns Menschen hervorrufen. Trotzdem macht das Schwimmen deutlich mehr Spaß, wenn die glitschigen Nesseltiere nicht in der Nähe sind. Eine Jelly-Spotter-App soll zukünftig Aufschluss darüber geben, wo sich besonders viele Quallen in der westlichen Ostsee aufhalten.

Quallen-Vorhersage mittels App: Mitarbeit von Privatpersonen gefragt

Die Datengrundlage, auf der die Vorhersagen getroffen werden sollen, ist vielfältig, erklärt Forscherin Javidpour. Hierfür sollen Populationsmodelle erarbeitet werden. Grundlage sollen ozeanographische Modelle und Genanalysen von Quellen sein, die die Forscher am Strand finden. Zudem sollen Drohnen eingesetzt werden.

Mögliche Bedrohung durch invasive Arten

Taucher, Spaziergänger und Badegäste sollen überdies in der App eintragen können, wenn sie Quallen in der Ostsee sehen und Bilder an die Forscher übermitteln. Interessierte sollen so dabei helfen, die Modelle der Forscher zu validieren. "So hoffen wir, dass wir in Zukunft eine Vorhersage machen können", sagt Javidpour. Die Wissenschaftler wünschen sich über die Bürgerbeteiligung zudem Informationen über invasive Arten, die ihnen bisher nicht im Netz gelandet sind. Diese könnten eine Gefährdung für heimische Arten sein, so die Wissenschaftlerin.

Für Schwimmer, Taucher und andere Interessierte soll die App vermutlich schon im Sommer 2022 verfügbar sein.

