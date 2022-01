Prien als Stellvertreterin von CDU-Chef Merz gewählt Stand: 22.01.2022 14:27 Uhr Die CDU hat den Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Zu seinen neuen Vizes gehört auch die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien.

Bei einem digitalen Bundesparteitag stimmten knapp 95 Prozent der Delegierten für Friedrich Merz. Die Entscheidung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden. Um einen der fünf Stellvertreterposten hatte sich auch die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien beworben und hatte Erfolg: Mit fast 71 Prozent der Stimmen ist sie als eine der neuen fünf stellvertretenden CDU-Vorsitzenden gewählt worden. Das ist das schlechteste Ergebnis aller Vizes.

Priens Schwerpunkt ist Bildung

Prien, die nun zu der neuen CDU-Spitze gehört, will ihren Schwerpunkt in dem neuen Führungsteam auf Bildung legen. Bildung sei die größte Chance der Zeit, sagte sie in ihrer kurzen Bewerbungsrede.

