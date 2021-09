Nordkirche: Synode beschließt mehr Beteiligung der Jugend Stand: 16.09.2021 18:26 Uhr Um die Zukunftsfähigkeit der Nordkirche geht es bei der Landessynode, die am Donnerstag in Lübeck-Travemünde begonnen hat. Die Synode will in Zukunft mehr Jugendliche in Gremien einbringen.

Ein entsprechendes Kirchengesetz haben die 156 Synodalen der Evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland am Donnerstag beschlossen. Demnach wird unter anderem eine obligatorische Mindestquote für junge Menschen zwischen 18 bis 27 Jahren in der Landessynode und den Kirchenkreissynoden angestrebt. "Mit diesem Kirchengesetz haben wir die Chance auf Veränderung. Es bedeutet nicht mehr Arbeit, sondern mehr Partizipation", sagte die Vorsitzende des Synodenausschusses "Junge Menschen im Blick", Malin Seeland. Ein Antrag, das Mindestalter für die Beteiligung in Gremien von 18 auf 16 Jahre zu senken, wurde von der Mehrheit der Synode abgelehnt.

Wieder in Präsenz

Währen der Landessynode, die bis Sonnabend dauert, ist außerdem ein Bericht der Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt zur Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt und der Kirchenleitung zum Zukunftsprozess der Nordkirche geplant. Erstmals seit mehr als einem Jahr tagen die Kirchenparlamentarier wieder gemeinsam. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Synode seit Sommer 2020 nur digital getagt.

Die Nordkirche erstreckt sich über Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.09.2021 | 10:00 Uhr