Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Tote Frau in Niebüll: Ermittlungen laufen

Nach dem Fund einer Leiche in einem Wald bei Niebüll (Kreis Nordfriesland) laufen die Ermittlungen der Polizei. Nach Angaben der Beamten gehen die Ermittler davon aus, dass die 21 Jahre alte Frau getötet wurde. Sie war am vergangenen Freitag vermisst gemeldet worden. Im Marschenpark westlich von Niebüll wurde dann ihre Leiche entdeckt. Die Polizei bittet alle, die Hinweise zu der Tat liefern können, sich zu melden. Zuletzt gesehen wurde die junge Frau den Angaben zufolge am Freitag gegen 8 Uhr beim Verlassen der Wohneinrichtung, in der sie lebte. Sie wollte offenbar joggen. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 09:00 Uhr

Ellermann als Bürgermeister in Harrislee bestätigt

Martin Ellermann bleibt Bürgermeister in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg). Mit gut 80 Prozent der Stimmen setzte sich der parteilose Amtsinhaber gegen Jutta Lynen (parteilos) durch. Ellermann bleibt damit weitere sechs Jahre Bürgermeister in der Gemeinde. Er wolle jetzt den Neubau der Schwimmhalle umsetzen und die Betreuung an der Grundschule weiter ausbauen. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 08:30 Uhr

Rasmus Andresen bleibt im Europaparlament

Nach der Europawahl hat der einzige Abgeordnete aus dem Norden Schleswig-Holsteins, Rasmus Andresen von den Grünen, wieder den Sprung ins Parlament geschafft. Er stand auf Listenplatz 12. Die Grünen haben nach dem vorläufigen Ergebnis 16 Mandate in Deutschland errungen. Bei der letzten Europawahl hatte die Partei in der Region einen Höhenflug, war sogar in vielen ländlichen Gemeinden stärkste Kraft, stand deshalb auch oben auf dem Stimmzettel. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 08:30 Uhr

Europawahl: CDU gewinnt im Norden von SH

Bei der Europawahl am Sonntag hat in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland die CDU flächendeckend mit Abstand die meisten Stimmern erhalten. Die Union erreichte 33 und 35 Prozent, vor SPD, Grünen und AfD in dieser Reihenfolge, die alle jeweils unter 20 Prozent blieben. In Flensburg liegen die Grünen mit 24 Prozent weiterhin vorne. Die CDU hat ihre Hochburgen in den Stadtteilen Mürwik, Weiche und Tarup. Erstmals erhält die AfD in zwei Wahlbezirken die meisten Stimmen. Die FDP erreicht in Flensburg und den Kreisen fünf bis sechs Prozent. Die neue Partei BSW überholt die Linke und kommt auf vier bis fünf Prozent | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 08:30 Uhr

