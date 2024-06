Europawahl 2024: Ergebnisse aus Schleswig-Holstein im Detail Stand: 09.06.2024 20:38 Uhr Bei der Europawahl 2024 haben die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein ihre Stimme abgegeben. Wie die Wahlergebnisse im Land und für die Kreise und kreisfreien Städte ausfallen, erfahren Sie hier.

In Schleswig-Holstein waren heute etwa 2,52 Millionen Bürger dazu aufgerufen, ihre Stimme bei der Europawahl abzugeben. Das ist die bislang größte Zahl bei Europa- oder Bundestagswahlen. Hintergrund ist, dass erstmals auch Menschen ab 16 Jahren wahlberechtigt waren. Deutschland wird 96 der insgesamt 720 Abgeordneten im neuen Europäischen Parlament stellen. Die Kandidaten sind in Schleswig-Holstein verteilt auf 34 Listen von Parteien und Vereinigungen. Hier sehen Sie, wie Schleswig-Holstein, die Kreise und kreisfreien Städte im nördlichsten Bundesland abgestimmt haben. Wir veröffentlichen die einzelnen Ergebnisse aus den Regionen, sobald sie uns vorliegen.

Nach dem aktuell vorliegenden Zwischenstand der Auszählung (19.49 Uhr, 2.152 von 2.758 Wahlbezirke ausgezählt) zur Europawahl 2024 ist die CDU in Schleswig-Holstein mit 30,5 Prozent der Stimmen wie auch bundesweit die stärkste Kraft in Schleswig-Holstein. Sie konnte im Vergleich zur Europawahl 2019 4,3 Prozentpunkte hinzugewinnen. Die SPD erreicht in Schleswig-Holstein, anders als bundesweit, mit 16,4 Prozent den zweiten Platz - und verzeichnet einen geringen Verlust von 0,6 Prozentpunkten im Vergleich zu 2019.

Grüne verlieren stark und AfD gewinnt deutlich

Die Grünen erreichen mit 14,2 Prozent der Stimmen und einem deutlichen Verlust von 15 Prozentpunkten Platz drei. Die AfD kommt mit 13,6 Prozent auf den dritten Platz und gewinnt 6,2 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019 hinzu - gefolgt von der FDP mit 6,2 Prozent, dem BSW mit 4,1 Prozent und Volt mit 2,4 Prozent. Die Linke erreicht 2,2 Prozent und die Partei 2,1 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,9 Prozent.

Weitere Informationen zu den Kreisen und kreisfreien Städten in Kürze.

