Stand: 24.05.2024 07:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Rassistische Parolen in Sylter Bar - Video kursiert im Internet

Im Außenbereich eines Sylter Promi-Lokals sollen Gäste rassistische Parolen gegrölt und und Nazi-Gesten gezeigt und dann über ein Video in sozialen Netzwerken verbreitet haben. Dabei rufen sie zur Melodie des Party-Hits "L’amour Toujours" von Gigi D'Agostini "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen". Das Lied wurde bei ähnlichen Vorfällen schon häufiger auf diese Weise missbraucht. Aufgenommen wurde das Video offenbar schon am Pfingstwochenende. In dem kurzen Clip, der in mehreren sozialen Netzwerken zu sehen ist, deutet ein Mann außerdem mit seinen Fingern auf der Oberlippe einen Hitlerbart an. Die Betreiber des Kampener Lokals zeigten sich in einem Instagram-Post entsetzt. Sie teilten dort mit, sie hätten inzwischen die Namen der Personen zugespielt bekommen und würden Anzeige erstatten. Gegen alle Beteiligten sei Hausverbot erlassen worden. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 08:00 Uhr

Musikschulen in Schleswig-Holstein um Zukunft besorgt - Bildungsministerium will prüfen

Der Landesverband der Musikschulen in Schleswig-Holstein hat der Landesregierung einen Brandbrief übergeben, weil nach Ansicht des Verbands die Zukunft der musikalischen Bildung im Land auf der Kippe steht. Die Unterzeichner fordern die Landesregierung auf, das Musikschulfördergesetz sofort umzusetzen, damit die Musikschulen Sicherheit haben. Die brauchen sie aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichts, so der Verband. Laut dem Urteil dürfen Musiklehrer künftig wahrscheinlich nicht mehr auf Honorarbasis angestellt werden, was höhere Kosten verursacht. Das Bildungsministerium will zunächst abschätzen, wie sich das Urteil tatsächlich auswirken könnte, deshalb verzögere sich ein Grund, weshalb sich das Musikschulfördergesetz verzögert. Der zweite Grund sei der Spardruck des Landes. Laut Ministerium will die Landesregierung das Gesetz in dieser Legislaturperiode verabschieden. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 07:00 Uhr

Ponton in Timmendorfer Strand soll heute früh geborgen werden

Die unter der Seebrücke in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) verkeilte Bauplattform soll am Vormittag geborgen worden. Am Dienstag hatte sich der mit einem Kran beladene Ponton losgerissen und war mehrfach gegen einen Brücken-Neubau geprallt - und hat sich darunter verkeilt. Gestern sei die Plattform bereits gesichert und festgezurrt worden, sagte die Leiterin des Kurbetriebs, Gesine Muus, NDR Schleswig-Holstein. In einem ersten Gutachten wurde festgestellt, dass die Standfestigkeit der Brücke gegeben sei und es keine größeren Schäden gebe. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 07:00 Uhr

Illegale Ferienwohnungen auf Sylt: Kreis und Inselvertreter einigen sich auf Vorgehen

Im Streit um illegale Ferienwohnungen auf Sylt hängt jetzt offenbar alles an den Inselgemeinden. Nach Angaben von Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen (CDU) wurde bei einem Treffen zwischen Kreis und Inselvertretern verabredet, dass die Gemeinden bis Ende des Jahres Zeit haben, zu prüfen, welche Baupläne sie auf der Insel ändern und so Ferienwohnungen möglich machen wollen oder eben nicht. Bei Kontrollen der Bauaufsicht auf der Insel war festgestellt worden, dass viele Ferienwohnungen illegal sind, weil es keine Genehmigung gibt. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 07:00 Uhr

Landtag beschäftigt sich mit Wohnraumschutzgesetz

Der Schleswig-Holsteinische Landtag beschäftigt sich heute mit einem Landesgesetz zu Wohnraumschutz. Hintergrund ist, dass einerseits Wohnraum knapp ist - und anderseits die bürokratischen Rahmenbedingungen den Neubau erschweren. Denn auch wenn in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr mit als 12.000 neue Wohnungen deutlich mehr als im Vorjahr gebaut wurden, sind die Aussichten getrübt. Die Zahl der Bauanträge ist um 30 Prozent gesunken. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 06:00 Uhr

Thorben Schütt als Dithmarscher Landrat vereidigt

Seine Wahl hatte im Februar bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Thorben Schütt wurde im Dithmarscher Kreistag im zweiten Wahlgang zum neuen Landrat von Dithmarschen gewählt - und das möglicherweise mit Stimmen der AfD. Nachweisen ließ sich das jedoch nicht. Am Donnerstagabend ist Schütt im Dithmarscher Kreistag vereidigt und offiziell ins Amt des Landrates eingeführt worden. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 06:00 Uhr

Taser bei der Polizei SH: Einführung soll Jahre dauern

Die Polizei in Schleswig-Holstein wird erst nach und nach mit Elektroschockern ausgestattet. Laut Innenministerium wird es aufgrund der angespannten Haushaltslage Jahre dauern, bis alle Reviere die sogenannten Taser bekommen können. Im Spätsommer soll das Revier in Kiel Gaarden als erstes die Geräte erhalten. Auch Polizeistationen in Ahrensburg (Kreis Stormarn) sollen noch in diesem Jahr folgen. Die Gewerkschaft der Polizei befürchtet, dass die landesweite Einführung von Tasern ins Stocken geraten könnte. Dabei ist die Einführung beschlossen. Pilotprojekte haben laut Polizei gezeigt, dass solche Taser eine abschreckende und deeskalierende Wirkung auf potenzielle Angreifer haben. Die Taser für alle Polizeireviere im Land kosten laut Innenministerium 9,6 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 06:00 Uhr

Wetter: Freundlicher Mix aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer möglich

Heute gibt es nach teils dichtem Nebel einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, später sind im Süden ganz vereinzelt Schauer nicht ausgeschlossen, meist bleibt es jedoch trocken. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 24 Grad in Pinneberg (Kreis Pinneberg), entlang der Ostsee liegen die Temperaturen zwischen 17 bis 19 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Nordost. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.05.2024 | 08:00 Uhr