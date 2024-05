Stand: 24.05.2024 09:19 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ponton in Timmendorfer Strand soll heute geborgen werden

Die unter der Seebrücke in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) verkeilte Bauplattform soll am Vormittag geborgen worden. Am Dienstag hatte sich der mit einem Kran beladene Ponton losgerissen und war mehrfach gegen einen Brücken-Neubau geprallt - und hat sich darunter verkeilt. Gestern sei die Plattform bereits gesichert und festgezurrt worden, sagte die Leiterin des Kurbetriebs, Gesine Muus, NDR Schleswig-Holstein. In einem ersten Gutachten wurde festgestellt, dass die Standfestigkeit der Brücke gegeben sei und es keine größeren Schäden gebe. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 08:30 Uhr

Eutin: Bürgersprechstunde zu "Digitalisierung im ländlichen Raum"

In Eutin (Kreis Ostholstein) gibt es morgen eine Bürgersprechstunde zum Thema Digitalisierung im ländlichen Raum. Mit dabei ist auch Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU). Er möchte auf dem Berliner Platz in Eutin mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und über Chancen, Ziele und Herausforderungen der digitalen Transformation diskutieren. Außerdem zeichnet der Minister den Verein "Cobaas - Bildung und Kommunikation e. V." als digitalen Knotenpunkt des Landes aus. Cobaas bietet unter anderem Kindern und Jugendlichen Kurse in naturwissenschaftlichen Fächern und schafft Lerninseln im ländlichen Raum. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 08:30 Uhr

Baltic Blues Festival in Eutin: Bis zu 15.000 Gäste erwartet

In Eutin (Kreis Ostholstein) hat das dreifach international ausgezeichnete Baltic Blues Festival begonnen. Es gehört zu den größten und bedeutendsten Festivals der europäischen Bluesszene. Bis zu 15.000 Gäste lassen sich jedes Jahr von den hochklassigen Musikerinnen und Musikern begeistern, sagte die erste Vorsitzende vom Bluesfest Eutin, Barbara Bloch. Das Baltic Blues Festival läuft noch bis Sonntag, 22 Uhr, auf dem Eutiner Marktplatz. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 08:30 Uhr

