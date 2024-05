Stand: 24.05.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

B404 soll im Laufe des Tages wieder freigegeben werden

Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr sind die Arbeiten im letzten Bauabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bargteheide und Lütjensee im Kreis Stormarn so gut wie fertig. Die B404 soll heute im Laufe des Tages für beide Richtungen wieder freigegeben werden. Von der A1 auf die A24 ging es seit Jahren nur über lange Umwege, weil die direkte Verbindung - die B404 - für Ausbauarbeiten in verschiedenen Abschnitten gesperrt war. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 8:30 Uhr

Wohnungsbau Südholstein schreitet voran

Im Gegensatz zum Wohnungsbau in ganz Deutschland geht der Wohnungsbau in Schleswig-Holstein nach Angaben des Statistikamtes Nord gut voran. Insgesamt sind im vergangenen Jahr etwa 12.800 Wohnungen im Land fertiggestellt worden. Das sind sechs Prozent mehr als ein Jahr vorher. Die meisten davon sind in den Kreisen Pinneberg und Segeberg entstanden. Die Aussicht auf die kommenden Jahre sieht dagegen weniger optimistisch aus: Bei den Baugenehmigungen gab es in Schleswig-Holstein einen Rückgang um fast 30 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 8:30 Uhr

SV Todesfelde steht im Landespokalfinale

Für die Fußballer vom SV Todesfelde (Kreis Segeberg) steht morgen zu Hause das Landespokalfinale an. Der Oberligist trifft auf den klassenhöheren FC Phönix Lübeck aus der Regionalliga. Der Gewinner qualifiziert sich für die erste Runde im DFB-Pokal. Anstoß ist um 13.45 Uhr. Und für Todesfelde geht es dann am Mittwoch schon weiter mit den wichtigen Spielen: Dann steht das erste von zwei Aufstiegsspielen an. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 8:30 Uhr

