Frauenleiche in Niebüll gefunden: Polizei sucht weiter Zeugen Stand: 11.06.2024 14:37 Uhr In Niebüll hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend die Leiche einer 21-jährigen Frau gefunden. Die Beamten gehen nach eigenen Angaben von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission ermittelt.

Die Spurensuche in Niebüll (Kreis Nordfriesland) geht weiter. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden Menschen im Umfeld des Tatorts befragt. Eine junge Frau hat nach Polizeiangaben am Freitagmorgen ihre Wohneinrichtung in Niebüll verlassen, um im nahegelegenen Marschenpark Sport zu treiben. Von dort kehrte sie aber nicht zurück und meldete sich nicht wie vereinbart bei ihren Angehörigen. Diese verständigten daraufhin die Polizei und meldeten sie als vermisst. Am Wochenende wurde ihr Leichnam in einem Waldstück gefunden.

Weiterhin Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei sucht nun alle Personen, die sich am Freitagmorgen zwischen 8 und 12 Uhr im Bereich des Marschenparks in Niebüll, dem Naturbad Wehle und auf dem Fußweg, der parallel zum Wehlen-Graben verläuft, aufgehalten haben. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (0461) 48 40 bei der Polizei Flensburg melden.

Ist auf Überwachungskameras etwas zu sehen?

Darüber hinaus werden alle Privat- und Geschäftspersonen westlich der Bahntrasse in Niebüll gebeten, vorhandene Überwachungsbilder oder -videos vom Außenbereich ihrer Geschäfte und Häuser zu sichern, bevor diese gelöscht werden. Sie sind aufgerufen, die Polizei per Email an k1.flensburg.bki@polizei.landsh.de kontaktieren.

Generell fragt die Polizei Flensburg: Wer hat am vergangenen Freitag (07.06.2024) in seinem Umfeld Personen mit ungewöhnlich verschmutzter Kleidung oder ungewöhnlich verschmutzen Händen wahrgenommen? Auch sie sollen sich bitte melden.

Erste Resonanz auf Zeugenaufrufe der Polizei

Zu den Zeugenaufrufen gab es laut Polizeiangaben von Dienstag bereits Resonanz. Es hätten sich Personen gemeldet, die sich an relevanten Orten aufgehalten haben, so die Ermittler. Die Polizei wertet auch bereits erste Videos von Überwachungskameras aus. Laut Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt haben die Hinweise aber noch nichts Konkretes ergeben.

Umfangreiche Suchmaßnahmen

Bei einer umfangreichen Suchaktion war der Leichnam der 21-Jährigen in der Nacht auf Sonnabend in einem Wald in Niebüll gefunden worden. Zuerst berichtete der "Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag" über den Fall. Aufgrund erster polizeilicher Erkenntnisse und der durchgeführten Obduktion gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau am vergangenen Freitag zwischen 8 und 12 Uhr getötet wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.06.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland