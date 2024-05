Stand: 24.05.2024 08:51 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Festnahme nach Diebstählen und Einbrüchen in Neumünster

In Neumünster konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen, der für mindestens neun Diebstähle und Einbrüche verantwortlich gemacht wird. Der 37-Jährige wurde gestern beim Amtsgericht Neumünster vorgeführt. Dort erließ der Richter Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Der Mann und ein Komplize wurden von einer Zeugin beobachtet, wie sie sich laut den Ermittlern an einem Lieferwagen zu schaffen machten. Die Polizei ermittelt nun, ob der Tatverdächtige noch mehr Taten begangen haben könnte. Aktuell befindet er sich in Untersuchungshaft. Sein Komplize wurde kurz nach der Tat wieder freigelassen. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 08:30 Uhr

Unternehmen Rohde & Schwarz aus Kiel auf Wachstumskurs

Rüstungsunternehmen und Militärdienstleister haben seit dem russischen Angriffskrieg viel zu tun. Jetzt hat auch das Unternehmen Rohde & Schwarz aus Kiel den Plan, sich größer aufstellen zu wollen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein will sich die Firma in der Landeshauptstadt von jetzt 60 auf 200 Mitarbeitende vergrößern. Für ein geplantes Marine-Kompetenzzentrum sucht das Unternehmen neue Flächen in Kiel. Die Firma stellt Kommunikationssysteme für Militärschiffe her. Heute wird in Kiel die Unternehmensspitze ihre Pläne konkret vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 08:30 Uhr

Festival "Kiel repariert" startet morgen in der Landeshauptstadt

Das T-Shirt hat ein Loch, die Schuhsohle löst sich oder ein Haushaltsgerät funktioniert nicht mehr: Weil man solche Gegenstände meist mit kleinen Handgriffen wieder reparieren kann, findet morgen das Festival "Kiel repariert" statt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Zero-Waste-Projekt der Stadt Kiel gemeinsam mit dem Runden Tisch Reparatur e.V. Die Workshops finden an verschiedenen Standorten in Kiel statt, unter anderem im Nachhaltigkeitszentrum am Europaplatz. Laut Veranstalter brauchen Interessierte kein Vorwissen. Die Workshops sind kostenlos. Außerdem findet heute und morgen eine Konferenz zum Thema Reparaturförderung im Rathaus statt. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

