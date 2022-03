Studio Flensburg

Die Halligen und Inseln, die nördlichen Küsten von Nord- und Ostsee und die Schlei-Region. Dazu das Land auf der Geest mit vielen landwirtschaftlichen Betrieben. Aber auch größere Städte wie Flensburg, Husum und Schleswig. Hier sind wir vom Studio Flensburg zu Hause. Wir lieben und kennen den Norden unseres Landes. Natürlich schauen wir auch über die deutsch-dänische Grenze zu unseren Nachbarn. Denn einige unserer Kolleginnen und Kollegen leben im südlichen Dänemark, pendeln täglich über die Grenze und sprechen Dänisch.

Themenvielfalt ganz im Norden

Die Pendler auf der Marschbahnstrecke, die jeden Tag nach Sylt zum Arbeiten fahren. Die explodierenden Grundstückspreise auf den Inseln. Die Landwirtschaft, konventionell oder ökologisch. Wir haben so viele Themen, über die wir berichten können. Wir sprechen mit Innovationsunternehmen, wie sich grüner Strom speichern lässt. Wir klettern auf Windkraftanlagen und sind dabei, wenn riesige Solarparks angelegt werden. Wir fragen, welche neuen Wege es für den Tourismus im Norden gibt. Immer mehr Gäste aus anderen Bundesländern kommen an unsere Küsten und an die Schlei. Im Norden werden Schiffe gebaut, Lamas gezüchtet, erneuerbare Energien gewonnen und Aufklärungstornados geflogen. Und wir sind immer mit dabei.

Mit dem Kamerateam oder der Handykamera unterwegs

Wir nutzen die klassischen großen Produktionsmittel des Fernsehens, aber auch gerne mal das Handy. Das passt überall rein, ist sofort einsatzbereit und wir können Geschichten schnell "auf den Sender" bringen. Denn wir wollen Sie so schnell wie möglich direkt von vor Ort über alles informieren - Fotos und kleine Filme gibt es dann gleich auf ndr.de/sh und die Meldung in den Nachrichten von NDR 1 Welle Nord. Unsere Regionalnachrichten ganz speziell für die Hörerinnen und Hörer im Norden laufen um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr - oder zum Nachlesen auf unserer Internetseite. Und abends natürlich im NDR Fernsehen in Schleswig-Holstein 18:00 und im Schleswig-Holstein Magazin.

Unsere Kultur

Was wäre der Norden Schleswig-Holsteins ohne die Minderheiten auf beiden Seiten der deutsch-dänischen Grenze? Hier bei uns leben Menschen der friesischen und dänischen Minderheit, auf dänischer Seite die Angehörigen der Deutschen Minderheit. All diese Menschen machen unsere Region bunt und lebendig, sie geben Impulse und bereichern uns mit ihren Sprachen. Und dazu kommt noch Plattdeutsch, das gerade im Norden für viele ganz normal dazu gehört. Weil uns die Themen im Grenzland ganz besonders interessieren, haben sich NDR SH und der dänische Fernsehsender TV Syd zusammengetan. Gemeinsam produzieren wir die zweisprachige Sendung "Grænzenlos", moderiert von Simone Mischke (NDR) und Anders Køpke Christensen (TV Syd) - 20 Minuten Grenzland pur!

Unser NDR Studio Flensburg

Zugegeben - das NDR Studio Flensburg ist ein ältere Lady - aber nur von Außen. In unseren beiden Hörfunkstudios entstehen die Radiobeiträge, hier können wir auch ganze Sendungen produzieren. Das Fernsehstudio ist technisch voll ausgestattet. Von hier aus können wir live schalten und Fernseh- und Onlinebeiträge senden. Trimediales Arbeiten ist im Studio Flensburg selbstverständlich.

Unsere Studio-Geschichte

Heute hochmodern, aber gleichzeitig auch ziemlich alt-ehrwürdig - 1950 wurde das NDR Studio gegründet, als erstes Studio des damaligen Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR). Es sollte dem Norden direkt an der deutsch-dänischen Grenze "eine Stimme geben". Die erste Sendung wurde ein Jahr später übertragen. Vieles aus dieser Zeit ist hier im NDR Studio Flensburg noch erhalten: die Holzvertäfelung im Eingangsbereich, das Fenster zur ehemaligen Hörfunk-Regie, alte Lautsprecher. Auch deshalb wurde das runde Gebäude unterhalb des Deutschen Hauses 2007 unter Denkmalschutz gestellt.

