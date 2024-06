Stand: 07.06.2024 09:57 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Dänische Minderheit startet "Årsmøder"

An 40 Orten feiert der Südschleswigsche Verein (SSF) bis zum Sonntag seine Jahrestreffen. Rasmus Meyer vom SSF lädt dazu ein: "Das sind offene Veranstaltungen. Jeder darf kommen." Größere Events gibt es in Flensburg, Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland). Meyer schaut mit gemischtem Gefühl auf die Europawahl: "Der Rechtsruck - wenn wir über Remigration reden, was heißt das für uns als Minderheit? Wir wollen an unserer Sprache und Kultur festhalten. Genauso wie Sinti und Roma, Sorben und Friesen." Es gibt auch gute Nachrichten: Gemeinsam werden die Süd- und Nordschleswiger ab 28.6. die Fußball-EM der nationalen Minderheiten ausrichten. Die Landesregierung unterstützt das Turnier mit 150.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:30 Uhr

Brennende Schiffe in Flensburg und Eckernförde

In Flensburg hat am Donnerstagabend ein Schiff gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich um ein zwölf Meter langes Oldtimer-Schiff, das im Hafen der Flensburger Förde liegt. Gekentert ist es nicht, verletzt wurde niemand. Auch im Yachthafen von Eckernförde brannte in der Nacht ein Motorboot. Verletzte gab es laut Leitstelle auch in diesem Fall nicht. Die genaue Ursache ist jeweils noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 06:00 Uhr

