Schweigeminute: Der Norden gedenkt des getöteten Polizisten Stand: 07.06.2024 13:39 Uhr Vor genau einer Woche um 11.34 Uhr war ein 29-jähriger Polizeibeamter bei einer islamkritischen Kundgebung mit einem Messer angegriffen worden. Er starb wenig später. Überall im Norden gab es deshalb heute eine Schweigeminute.

Auch in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg haben Polizisten um 11.34 Uhr in einer Schweigeminute an den vor einer Woche in Mannheim getöteten Beamten gedacht. Vor genau einer Woche um 11.34 Uhr war der 29-jährige Polizeibeamte bei einer islamkritischen Kundgebung von einem Angreifer mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Der mutmaßliche Täter ist ein 25 Jahre alter Mann mit afghanischer Staatsbürgerschaft. In dem Fall hat mittlerweile die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

MV: Beflaggung auf halbmast vor vielen öffentlichen Gebäuden

Rund 500 Menschen, darunter Polizisten und Feuerwehrleute, hielten auf dem Schweriner Marktplatz eine Trauerminute ab. In Mecklenburg-Vorpommern wehen auch vor vielen öffentlichen Gebäuden die Fahnen als Zeichen der Trauer auf Halbmast. Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte zuvor erklärt, dass sich das Land damit am Gedenken an den verstorbenen Polizisten beteilige. In Niedersachsen gedachten Polizisten unter anderem in Westerstede und Lüneburg des getöteten Kollegen.

Gedenken auch in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gab es Gedenkveranstaltungen unter anderem in Flensburg, Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg), Neumünster und Lübeck. Vor dem Lübecker Behördenhochhaus legten Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) Blumen nieder. Gemeinsam mit Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) und etwa 200 Polizistinnen und Polizisten gedachten sie des getöteten Kollegen. "Wir wissen, welchen schweren Dienst Sie auch für uns alle Tag für Tag leisten, wie häufig sie in gefährliche Situationen geraten. Und umso schrecklicher ist es, zu erleben, wenn so skrupellos in einer solchen Situation gemordet wird", sagte Günther in seiner Ansprache an die Polizisten. "Und deshalb sind unsere Gedanken bei ihm, bei seinen Angehörigen, bei allen Polizistinnen und Polizisten." Auch die designierte Landespolizeidirektorin Maren Freyher äußerte sich zu dem Anlass. Die Anteilnahme am Tod des Kollegen sei groß, sagte sie.

Funkstreifenwagen mit Trauerflor

In Hamburg fahren GdP-Angaben zufolge als Ausdruck der gemeinsamen Trauer und Anteilnahme noch bis zum Tag der Beisetzung des Polizisten alle Funkstreifenwagen der Polizei mit Trauerflor. Auf den Polizeibooten der Wasserschutzpolizei wird die Flagge soweit möglich auf Halbstock gesetzt beziehungsweise ein Trauerflor geführt.

Schweigeminute im Bundestag bereits am Mittwoch

Die Abgeordneten im Bundestag hatten bereits am Mittwoch mit einer Schweigeminute an den Polizisten erinnert. Er habe bei seinem Einsatz die Meinungsfreiheit verteidigt, sagte Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Diese sei in der freiheitlichen Demokratie ein hohes Gut.

