Brennende Schiffe in Flensburg und Eckernförde Stand: 07.06.2024 08:16 Uhr In Flensburg hat ein Schiff im Museumshafen gebrannt - in Eckernförde ein Motorboot im Yachthafen. Verletzt wurde niemand.

In Schleswig-Holstein hat es gleich in zwei Häfen Brände gegeben. Im Yachthafen von Eckernförde brannte in der Nacht zum Freitag ein Motorboot. Die Ursache ist laut Polizei unklar. Der Bootsinhaber sei noch wenige Stunden zuvor damit unterwegs gewesen. Verletzte gab es laut Leitstelle nicht, das Boot wurde jedoch erheblich beschädigt.

Motorboot im Eckernförder Yachthafen beschädigt

Wie hoch der Sachschaden genau ist, dazu gibt es noch keine Angaben - laut Wasserschutzpolizei lag der Neupreis des betroffenen Boots aber bei 50.000 Euro. Unklar ist auch, ob daneben liegende Boote im Yachthafen ebenfalls beschädigt wurden. Das vom Brand betroffene Boot soll nach Angaben der Wasserschutzpolizei nun erst einmal aus dem Wasser geholt werden. So soll auch eine möglich Umweltbelastung durch den Löschschaum verringert werden. So soll auch eine mögliche Umweltbelastung durch den Löschschaum verringert werden.

Oldtimer-Schiff in Flensburg brennt ebenfalls

In Flensburg gab es ebenfalls ein Feuer: Dort brannte am Donnerstagabend ein Schiff. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich um ein zwölf Meter langes Oldtimer-Schiff, das im Hafen der Flensburger Förde liegt. Gekentert ist es nicht, verletzt wurde niemand. Auch hier ist die genaue Brandursache unklar.

