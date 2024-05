Stand: 29.05.2024 08:22 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Jugendkriminalität: Amtsgericht Meldorf verurteilt 15-Jährigen zu Arrest

Das Amtsgericht Meldorf hat einen 15-Jährigen zu vier Wochen Arrest in einer Jugenhaftsanstalt verurteilt. Danach müsse sich der Angeklagte vier Monate an Auflagen der Jugendhilfe halten, so eine Gerichtssprecherin. Der Jugendliche hatte sich einsichtig gezeigt. Er gehört zu einer Gruppe aus Nordfriesland und Dithmarschen, die im Januar am Heider Bahnhof andere Jugendliche überfallen, ausgeraubt und geschlagen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm Körperverletzung, schwere Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen. Vier Tatverdächtige sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Am kommenden Dienstag beginnt der nächste Prozess gegen die mutmaßlichen Mitglieder der Heider Jugend-Gang. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 08:30 Uhr

Treibhausgas-Verursacher unterzeichnen Realisierungsvereinbarung

Am Mittwochnachmittag unterzeichnen die größten Treibhausgas-Verursacher in Schleswig-Holstein eine sogenannte Realisierungsvereinbarung. Damit verpflichten sich die Unternehmen, bis 2040 klimaneutral zu wirtschaften. Vertreter von Covestro, Sasol, Yara, Linde und Holcim reisen dafür nach Kiel, wo sie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) treffen. Im April ist in Lägerdorf (Kreis Steinburg) der Spatenstich für das erste klimaneutrale Zementwerk der Welt gesetzt worden. Bis 2028 installiert Holcim dort eine neue Ofenlinie, mit der das klimaschädliche Kohlendioxid abgespaltet werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 08:30 Uhr

Verwaltungsgericht: Keine Fahrraddemonstration auf der A23

Keine Fahrraddemonstration auf der Autobahn 23: das hat das Verwaltungsgericht Schleswig am Dienstag in einem Eilverfahren entschieden. Am Sonntag sollte eine Fahrraddemo gegen die A20 stattfinden, 500 Teilnehmer sind angemeldet. Sie wollten auf Fahrrädern auf der A23 zwischen Itzehoe und Horst gegen den Weiterbau der A20 demonstrieren. Das hatte der Kreis Steinburg bereits untersagt, dem ist das Verwaltungsgericht gestern gefolgt. Um einen Zusammenhang zur A20 herzustellen, sei es nicht zwingend notwendig, die A23 als Veranstaltungsort mit einzubeziehen, heißt es in der Begründung. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 08:30 Uhr

Kinder finden Handgranate auf Schrottplatz

Kinder haben auf einem Schrottplatz in Marne (Kreis Dithmarschen) eine Handgaranate gefunden. Nach Angaben der Leitstelle der Polizei haben sie die Granate zur Polizei gebracht. Dort wurde sie vom Kampfmittelräumdienst abgeholt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 08:30 Uhr

