Studio Heide

Pro Jahr produzieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Studio Heide etwa 2.500 Beiträge für NDR 1 Welle Nord, Schleswig-Holstein Magazin, ndr.de/sh und andere Programme des NDR und der ARD.

Von der Westküste Schleswig-Holsteins berichten die NDR Reporterinnen und Reporter über Neues, Wissenswertes und Kurioses. Sie sind vor Ort und sammeln Informationen, fragen kritisch nach und informieren über die Hintergründe.

Von St.-Peter Ording bis zur Elbe

Die Region bietet jede Menge Extreme: Moderne Hightech-Unternehmen forschen und produzieren in Itzehoe, im Watt vor der Westküste liegt das größte deutsche Erdölvorkommen, der Nord-Ostsee-Kanal ist die meist befahrene Wasserstraße der Welt, Tausende Touristen liegen im Sommer an den Stränden von Büsum oder St. Peter-Ording und in Brunsbüttel befindet sich das größte Industriegebiet Schleswig-Holsteins.

In der Region ist auch die Energiewende so sichtbar wie sonst nirgendwo: Die Windräder an Land und auf dem Wasser produzieren immer mehr Strom, die beiden Atomkraftwerke in Brokdorf und Brunsbüttel sind abgeschaltet und im Rückbau. Neue Stromtrassen wie Nordlink sind fertig. Andere entstehen, die den Windstrom in die Ballungsräume im Süden transportieren.

NDR Studio Heide Bahnhofstraße 2

25746 Heide

Tel.: (0481) 59985-0

E-Mail: studio.hei@ndr.de

Engagiertes Team mit viel regionaler Kompetenz

Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Hochseeinsel Helgoland. In dem mehr als 3.500 Quadratkilometer großen Gebiet leben etwa 320.000 Menschen. Unsere Reporter sind täglich mit Mikrofon und Kamera unterwegs. Die Redakteure planen, recherchieren und nehmen die Beiträge ab.

Technisch ist das Studio Heide nach modernstem Standard ausgerüstet und komplett vernetzt. Von Montag bis Freitag senden die Reporterinnen und Reporter um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr von hier aus regionale Nachrichten für die Westküste bei NDR 1 Welle Nord und ndr.de/sh. Am Schnittplatz entstehen die Beiträge für das Schleswig-Holstein Magazin und andere Fernsehsendungen. Wenn etwas an der Westküste passiert, können die NDR Reporter aus Heide aber auch jederzeit live und crossmedial von vor Ort berichten.

