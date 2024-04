Baustart für erstes CO2-neutrales Zementwerk in Norddeutschland Stand: 22.04.2024 00:05 Uhr Im Kreis Steinburg erfolgt heute der Spatenstich für ein klimaneutrales Zementwerk. Holcim will Vorreiter für die Technik werden. Mit dabei in Lägerdorf ist unter anderem Bundeswirtschaftsminister Habeck.

von Chistoph Deuschle

Wer heutzutage etwas bauen will, kommt an einem Baustoff selten vorbei: Zement. Denn der wird für Beton benötigt. Bei der Produktion des Zements aus Kalk entstehen aber enorme Mengen klimaschädliches CO2. Rund acht Prozent der globalen Emissionen gehen laut Verband der deutschen Zementindustrie auf das Konto des grauen Pulvers aus dem Häuser gemacht sind. In Deutschland ist die Zementherstellung auf Platz drei der industriellen CO2-Verursacher, wenn man die Energiewirtschaft nicht mitrechnet. Nur Stahlwerke und Raffinerien sind noch schlechter fürs Klima.

Im beschaulichen Lägerdorf (Kreis Steinburg) wird deshalb heute feierlich von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) der erste Spaten gestochen. Für das erste Gebäude einer Anlage, die die Herstellung des wichtigen Baustoffs revolutionieren könnte.

Erste Pilotanlage im industriellen Maßstab

Die Firma Holcim baut an ihrem Standort in Lägerdorf eine neue Produktionslinie. Künftig soll hier im Zementwerk neben der alten eine zweite Produktionslinie entstehen, die nach dem sogenannten "Oxyfuel"-Prinzip funktioniert. Dabei wird zu Beginn des chemischen Prozesses in der Zementherstellung statt Umgebungsluft reiner Sauerstoff genutzt.

Dadurch kann am Ende der Produktionsstraße dann sehr sauberes CO2 aus den Abgasen gewonnen werden. Das hoch reine CO2 wird abgefangen, gelangt also nicht in die Atmosphäre und soll im Anschluss in der chemischen Industrie genutzt werden - oder sogar in der Lebensmittelproduktion. Zu diesem Zweck wird neben dem neuen Zementofen auch eine neue Pipeline in den nahen Industriepark Brunsbüttel gebaut. Hier soll das Gas weiter genutzt werden. Das Ziel: 100 Prozent Rückgewinnung und Nutzung des Kohlenstoffdioxids und damit der erste klimaneutrale Zement in Deutschland. Der Bau der neuen Produktionsanlage in Lägerdorf soll bis 2029 abgeschlossen sein.

Kosten im dreistelligen Millionenbereich

"Bisher konnten wir nicht anders, als das CO2 zu emittieren", sagt Werksleiter Torsten Krohn. Denn es sei im Rohstoff Kalk gebunden. Und ohne den könne man schlicht keinen Zement herstellen. "Aber mittlerweile ist die Technik so weit, dass wir das Gas komplett auffangen und abspalten können." Um das Werk fit für die Zukunft zu machen, werde es nun im laufenden Betrieb auf links gekrempelt. Die neue Produktionslinie entsteht direkt neben der alten, während diese weiter läuft. "Und dann können wir hier hoffentlich auch die nächsten hundert Jahre noch Zement herstellen", so der Werksleiter.

Die Investitionskosten liegen bei 500 bis 600 Millionen Euro. Rund 110 Millionen kommen für das Projekt dabei aus Fördermitteln der EU für innovative Projekte. Denn die Anlage in Lägerdorf soll eine europaweite und globale Vorlage werden - vorausgesetzt sie wird final genehmigt. Denn noch befindet man sich bei Bauherr und Behörde mitten im Planungsverfahren. Deshalb sind zuerst die Verwaltungsgebäude dran. Ab Sommer soll dann die eigentliche Anlage entstehen.

Der Standort in Lägerdorf sei optimal, so Projektleiter Sven Weidner. "Das Werk in Lägerdorf ist seit 160 Jahren immer schon bei Technologien vorangegangen. Und wir haben hier optimalen Zugang zu grünen Energien, vor allem aus Wind von der Nordsee." Für energieintensive Branchen werde das immer mehr zum wichtigsten Standortfaktor.

Neue Anlage spart CO2-Verbrauch einer Stadt mit 100.000 Menschen

Für den Weg zur Klimaneutralität Deutschlands ist die Zementindustrie ein wichtiger Baustein. Immerhin macht sie laut Umweltbundesamt knapp 21 Millionen Tonnen, beziehungsweise drei Prozent der jährlichen CO2-Emissionen der Republik aus. Allein der Umbau des Werkes in Lägerdorf spart in Zukunft 1,2 Millionen Tonnen CO2 jährlich - mehr, als die gesamte Stadt Flensburg im gleichen Zeitraum verursacht.

"Ich halte das für absolut realistisch tatsächlich die gesamte Menge CO2 aufzufangen und einer weiteren Nutzung zuzuführen", sagt Prof. Dr. Ulf-Peter Apfel vom Fraunhofer Institut Oberhausen. Gerade perspektivisch sei die Industrie auf hochwertiges Kohlenstoffdioxid angewiesen. Denn man brauche auch in Zukunft Kohlenstoff, der dann nicht mehr aus Erdöl gewonnen werden soll. Perspektivisch könnte das Klimagas so also zu einem wichtigen Rohstoff werden.

Viel Lob für Projekt - aber auch Kritik

Lothar Wittorf vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sieht das Projekt mit gemischten Gefühlen. "Wir begrüßen natürlich jede Maßnahme, die darauf ausgerichtet ist, CO2 zu reduzieren oder ganz zu vermeiden." Aber es sei bisher weder geklärt, wie das abgespaltene CO2 tatsächlich in der Industrie sinnvoll weiter genutzt werden kann, noch welche Folgen der dadurch drastisch steigende Energie und Wasserverbrauch des Werkes hat. "Der Energieverbrauch soll sich Stand jetzt verdreieinhalbfachen, der Wasserverbrauch verfünfzehnfachen." In Zeiten von zunehmenden Dürren und Flächenmangel für den Ausbau erneuerbarer Energien, müsse man da schon drüber sprechen, so Wittorf.

