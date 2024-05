Nach Gewalt an Heider Bahnhof: Vier Wochen Arrest für 15-Jährigen Stand: 28.05.2024 19:37 Uhr Nach Raubüberfällen, Körperverletzungen und Bedrohungen am Heider Bahnhof stand am Dienstag der erste von fünf angeklagten Jugendlichen vor Gericht. Das Urteil: Er muss für vier Wochen in eine Jugendhaftanstalt.

Die Straftaten in Heide (Kreis Dithmarschen) hatten Anfang des Jahres bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Verantwortlich dafür soll laut Polizei eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren sein, die alle aus Dithmarschen und Nordfriesland stammen. Die Opfer waren in allen Fällen andere Jugendliche. Das Amtsgericht Meldorf hat einen 15-Jährigen am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung und besonders schweren Diebstahls in jeweils zwei Fällen sowie wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung verwarnt.

Arrest in Jugendhaftanstalt und Entgiftung

Die Richterin verhängte einen Dauerarrest von vier Wochen gegen den Minderjährigen in einer Jugendhaftanstalt. Danach müsse sich der Angeklagte für vier Monate an bestimmte Auflagen der Jugendhilfe halten, so eine Gerichtssprecherin. Diese wurden nicht näher erläutert. Außerdem soll er eine Behandlung zur Entgiftung aufnehmen - ob er ein Drogen- oder Alkoholproblem hat, wollte die Gerichtssprecherin nicht sagen. Die Verhandlung hatte, wie bei Jugendverfahren üblich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

Angeklagter "zum überwiegenden Teil" geständig

Der Angeklagte aus dem Kreis Dithmarschen habe die ihm vorgeworfenen Taten am Dienstag "zum überwiegenden Teil" gestanden und sich einsichtig gezeigt, so die Gerichtssprecherin. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 15-Jährigen mehrere Taten am Heider Bahnhof zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 vorgeworfen, darunter gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung und Bedrohung.

Weitere Mitglieder der Gruppe in Untersuchungshaft

Vier weitere Jugendliche aus der Gruppe befinden sich in Untersuchungshaft, unter anderem wegen Verdunkelungsgefahr. Sie müssen sich in den kommenden Wochen vor Gericht verantworten. Am kommenden Dienstag (4.6.) beginnt der nächste Prozess.

Probleme mit Jugendkriminalität in Heide

In Heide gab es in der Vergangenheit mehrfach Probleme mit Jugendkriminalität. So geriet die Dithmarscher Kreisstadt im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen. Vier Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren hatten eine 13-Jährige geschlagen, gedemütigt und die Taten gefilmt und verbreitet.

