Doppeldecker-Flugzeug musste vor Büsum notlanden

Nach der Notlandung eines historischen Doppeldecker-Flugzeuges am Sonntag im Wattenmeer vor Büsum laufen die Ermittlungen. Ein Polizeisprecher sagte, die Beamten der Kripo Heide (Kreis Dithmarschen) würden nun untersuchen, ob ein technischer Defekt oder ein Fahrfehler des Piloten den Unfall verursacht habe. Möglicherweise habe es einen Motorschaden gegeben. Der Pilot war bei dem Unfall Sonntagmorgen unverletzt geblieben. Die Besatzung eines Fischkutters hatte ihn an Bord genommen und nach Büsum gebracht. Weitere Menschen saßen nicht in dem Flugzeug. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Büsumer Hafen, weil sie zunächst von einem Absturz des Flugzeugs ausgegangen waren. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

Schwererer Verkehrsunfall auf der B5 zwischen Marne und Brunsbüttel

Sonntagvormittag waren laut Leitstelle zwei Autos in Höhe Kattrepel in Neufeld (Kreis Dithmarschen) zusammengestoßen. Eine 32-jährige Autofahrerin wollte aus Richtung Brunsbüttel kommend nach links von der B5 in Richtung Neufeld abbiegen. Dabei hatte sie nach Angaben der Polizei offenbar einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Sie prallte frontal mit dem Auto einer 47-jährigen Frau aus Marne zusammen. Fünf Insassen wurden verletzt, die Pkw-Fahrerin aus Marne schwer. Alle Verletzten wurden ins Westküstenklinikum nach Heide (Kreis Dithmarschen) gebracht. Wegen der Bergungsarbeiten war die B5 zwischen Marne und Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen) für rund eine Stunde in beiden Richtungen voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

Die Fantastischen Vier in Büsum

Mehrere tausend Gäste haben am Wochenende in Büsum (Kreis Dithmarschen) das Open Air Festival "Legends at the sea" besucht. NDR Schleswig-Holstein präsentierte am Freitag Suzie Quatro, Johnny Logan und die Manfred Mann Earth Band auf der Watt-Tribüne am Büsumer Hauptstrand. Das Highlight war am Sonnabend das Konzert der "Fantastischen Vier". Die vier Deutsch-Rapper traten zum ersten Mal in Büsum auf. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

