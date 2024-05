Stand: 26.05.2024 13:47 Uhr Doppeldecker-Flugzeug in der Nordsee vor Büsum notgewassert

In der Meldorfer Bucht vor Büsum im Kreis Dithmarschen hat am Sonntagmorgen ein Pilot mit seinem kleinen Flugzeug in der Nordsee eine Notwasserung durchführen müssen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatte es an dem historischen Doppeldecker offenbar einen technischen Defekt gegeben. Der Pilot sei unverletzt geblieben und von der Besatzung eines Fischkutters an Bord genommen worden. Weitere Menschen saßen nicht in dem Flugzeug.

Notruf löste Großeinsatz aus

Wegen der Notwasserung war nach Angaben der Leitstelle ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Sie gingen zunächst von einem Absturz des Flugzeugs aus. Deshalb waren etwa 40 Feuerwehrleute, darunter auch Taucher, im Einsatz - genauso wie zwei Hubschrauber und Seenotrettungskreuzer. Erst später stellte sich heraus, dass dem Piloten eine Notlandung gelungen ist.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen