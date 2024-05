​​Die Fantastischen Vier in Büsum: Hits zum Mitsingen und neuer Song Stand: 26.05.2024 09:19 Uhr Beim Open Air "Legends at the Sea" in Büsum haben Die Fantastischen Vier am Sonnabend ein mitreißendes Konzert abgeliefert. Der Song "44.000", Vorbote für das neue Album "Longplayer" (erscheint am 4. Oktober), erlebte dabei seine Live-Premiere.

von Doreen Pelz

Ein Hauch von Festival-Atmosphäre weht am Sonnabend über den Deich von Büsum. Direkt am Wattenmeer treten am Abend die Fantastischen Vier auf. Die Fans singen und tanzen von der ersten Sekunde an mit. Smudo, Michi Beck, Thomas D und Andy Y geben aber auch von Anfang an Gas. Bereits mit den ersten beiden Songs haben sie das Publikum im Griff.

Kniebeugen und Kräuterschnaps: Rituale vor dem Gig

Bevor es auf die Bühne geht, gibt es ein besonderes Aufwärmprogramm. "Da ist 15 Minuten lang einfach noch einmal jeder für sich", erzählt Smudo bei Kuchen mit Sahne eine Stunde vor dem Auftritt. "Man macht vielleicht ein paar Kniebeugen. Oder trinkt einen Kräuterschnaps. Bevor Michi dann in einem Ritual die neunköpfige Band einschwört."

Für die Fans gibt es sowohl alte Songs zum Mitsingen wie zum Beispiel "Sie ist weg" oder "Tag am Meer", aber auch der ganz neue bisher unveröffentlichte Song "44.000" wird performt. Michi Beck kündigt auf der Bühne an: "Wir arbeiten seit sechs Jahren an unserem neuen Album 'Longplayer'. Im Oktober kommt die neue Platte raus."

Neuer Song "44.000" zündet beim Publikum

Das neue Lied, eine Hip-Hop-Ballade, wie sie es selbst nennen, kommt beim Publikum gut an. Michi Beck: "Das ist für uns auch immer ein Test: Sind wir auf dem richtigen Weg? Kommen die neuen Sachen bei den Leuten an? Es ist aufregend, so einen neuen Song zum ersten Mal live zu spielen." Das Publikum singt beim zweiten Refrain schon mit. Schließlich geht es um sie, die symbolischen 44.000 Fans, die feiern und viele wunderbare Momente bei einem Konzert der Fantastischen Vier erleben.

Für diesen Abend im Sonnenuntergang am Wattenmeer stimmt das auf jeden Fall. Die einmalige Kulisse vom Wattenmeer bei Ebbe ist nicht nur fürs Publikum ein Highlight. "Ich bin schon seit Dienstag hier", erzählt Andy Y. Ich war zwar schon mal im Urlaub an der Nordsee, aber das hier ist wirklich toll - das sieht klasse aus hinter der Bühne!"

Fanta Vier: Vorfreude auf weitere Konzerte im Norden

Die Fantastischen Vier wirken routiniert. Die tanzen ihren "Kranichtanz" zu "Die da" auf der Bühne. Posieren mit verschränkten Armen vorm DJ Pult von Andy Y für Fotos der Fans in der ersten Reihe. Zwischen den Songs wird immer wieder mit dem Publikum interagiert. Auch wenn keine unerwarteten Freestyle-Rap-Einlagen kommen, sieht man der Band an, dass ihnen Musik machen auch noch nach 35 Jahren viel Spaß macht. Die Fans in Norddeutschland können sich auf das nächste Konzert der Band am 7. Juli, dann an der Ostseeküste in Grömitz auf der Seebühne, freuen. Weitere Konzerte im Norden: Hannover (4. Dezember), Hamburg (11. Dezember) und Bremen (12. Dezember).

