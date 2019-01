Stand: 10.01.2019 14:08 Uhr

Museumshafen Flensburg: Zweimaster gesunken

von Nils Hansen

Nur noch zwei Masten ragen aus dem Fördewasser im Flensburger Museumshafen und erinnern an die historische "Oline". Bereits am Mittwochmorgen sank das 141 Jahre alte Schiff. Die Ursache dafür ist auch am Tag danach noch unklar, heißt es von der Polizei. Der 18 Meter lange Zweimaster war schon lange marode und nicht mehr fahrtüchtig.

Keine Umweltgefährdung durch gesunkenes Schiff

Motor und Schiffsgetriebe waren laut Polizeisprecher nicht mehr an Bord der "Oline". Deshalb ist auch kein Treibstoff in die Förde gelaufen. Dadurch bestehe keine weitere Gefahr für die Umwelt, so die Polizei. Die Ermittlungen wurden bereits eingestellt. Nur liegt das Schiff immer noch im Flensburger Hafen. Wann es geborgen werden kann, ist derzeit unklar. Noch ist auch nicht bekannt, wer die Kosten dafür übernehmen wird.

Ein Schiff für 1,30 Euro und einen Kasten Bier

Die "Oline" lag an einem Anlieger, gepachtet von der Flensburger Museumswerft. Werftleiter Uwe Kutzner will dem Eigentümer des Schiffes jetzt eine mehrwöchige Frist setzen, bis wann er für die Bergung des Schiffswracks sorgen soll. Kutzner fürchtet aber schon jetzt, dass die Museumswerft auf den Kosten sitzen bleibt. Eine Bergung ist teuer. Dafür muss laut Kutzner ein Kran organisiert werden, der das Schiff an die Oberfläche hievt und auf einen Slip-Wagen setzt.

Kutzner vermutet, dass der Eigentümer nichts für das Sinken des Schiffes könne. Schließlich habe er die "Oline" laut Kaufvertrag für nur einen Euro dreißig und einen Kasten Bier erstanden. Mitte des vergangenen Monats wurde der Vertrag geschlossen. Seitdem gab es immer wieder Differenzen zwischen Eigentümer und Museumswerft, so Kutzner. Dabei ging es meistens um die Stromversorgung für die Pumpen, die Förde-Wasser aus dem maroden Schiff fernhalten sollten.

Mögliche Ursachen: Fehlender Strom oder starker Wind

Für Kutzner gibt es zwei Möglichkeiten, warum die "Oline" gesunken ist. Entweder wurden die Wasser-Pumpen über Nacht nicht richtig mit Strom versorgt, oder der starke Nordwestwind peitschte so stark gegen die Schiffsseite, so dass das marode Metall nachgab und Wasser eindringen konnte. Ein paar Stunden bevor das mehr als 140 Jahre alte Schiff zu Grund ging, hat es Kutzner noch aus einem Fenster seiner Wohnung am Anliegeplatz schwimmen sehen. Der Eigentümer selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Warum das Schiff wirklich unterging, lässt sich erst genau sagen, nachdem es geborgen wurde, so Kutzner. Wann das so weit sei, stünde aber noch in den Sternen.

