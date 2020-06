Stand: 25.06.2020 11:41 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Ministerium rechnet mit Diesel-Fahrverbot in Kiel

Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts geht das Umweltministerium davon aus, dass es auf dem Kieler Theodor-Heuss-Ring Fahrverbote für ältere Dieselautos geben wird. "Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ist zu akzeptieren und umzusetzen. Die Anwohnerinnen und Anwohner des Theodor-Heuss-Rings haben einen Anspruch auf saubere Luft", erklärte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Donnerstag.

Umwelthilfe setzt sich mit Klage durch

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hatte gestern einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) stattgegeben und das Umweltministerium aufgefordert, den aktuellen Luftreinhalteplan für Kiel nachzubessern. Das Ministerium dürfe nicht davon ausgehen, dass die sogenannten Absauganlagen, die die Stadt vom Herbst an am Theodor-Heuss-Ring aufstellen will, ausreichend seien, um den Stickstoffdioxid-Gehalt der Luft unter den Grenzwert zu drücken, heißt es in einer ersten Erklärung. Ausführlicher will sich das Gericht heute noch äußern.

Durchfahrverbot als einzige wirksame Maßnahme?

Albrecht sagte, die von der Stadt vorgeschlagenen Luftfilteranlagen erfüllten offensichtlich die Anforderungen des Gerichts nicht. "Deshalb erscheint nach derzeitigem Stand das Durchfahrverbot für ältere Diesel-PKW auf dem betroffenen Streckenabschnitt nach Abschluss der Bauarbeiten als einzige Maßnahme, deren Wirksamkeit nachgewiesen ist." Er kündigte an, die schriftliche Begründung des Gerichts abzuwarten und dann den Luftreinhalteplan zügig zu überarbeiten.

Umwelthilfe dringt auf Diesel-Fahrverbot

Die Deutsche Umwelthilfe sprach nach der Entscheidung "von einem guten Tag für saubere Luft in Kiel". "Erneut hat ein oberstes Landesgericht die Luftreinhaltepolitik diesmal der schleswig-holsteinischen Landesregierung für unzureichend bewertet", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Donnerstag. An Umweltminister Albrecht gerichtet forderte er, dieser müsse sich "von Placebo-Maßnahmen endgültig verabschieden und zum Schutz der Atemwege Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge anordnen", sagte Resch. Er erwartet, dass ein solches Fahrverbot für ältere Diesel-Autos noch in diesem Jahr kommen könnte.

Streit um Luftreinhalteplan der Stadt Kiel Schleswig-Holstein Magazin - 24.06.2020 19:30 Uhr Die Deutsche Umwelthilfe will, dass in Kiel weniger Stickoxide ausgestoßen werden und im Extremfall Dieselfahrverbote durchsetzen. Jetzt wurde ihre Klage gegen den Luftreinhalteplan verhandelt.







2,15 bei 13 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ministerium und Stadt weisen Vorwürfe zurück

Die Stadt Kiel hatte dagegen argumentiert, dass die Stickoxidbelastung am viel befahrenen Theodor-Heuss-Ring im vergangenen halben Jahr im Durchschnitt unter dem Grenzwert geblieben sei. Vor Gericht wiesen das beklagte Ministerium sowie die Stadt Kiel als Beigeladene deshalb die Vorwürfe der Deutschen Umwelthilfe zurück.

Stadt leitete mehrere Maßnahmen ein

Die Stadt hatte verschiedene Schritte eingeleitet, um Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge zu vermeiden. Dazu gehört eine Verringerung von Tempo 70 auf Tempo 50. Außerdem hat die Stadt sechs Absauganlagen gekauft, die die Luft - zumindest vor den Messstationen - sauberer machen sollen. Sie sollen ab Oktober im Einsatz sein. Auch Maßnahmen wie die Umleitung von Schwerlastverkehr sowie die Sperrung von Zu- und Abfahrten greifen nach Einschätzung der Stadt. In einer zweiten Stufe sah der Luftreinhalteplan ein Fahrverbot vor, falls der Jahresmittelwert bei Stickstoffdioxid über dem Grenzwert bleibt - und zwar für Diesel-Pkw Euro 1 bis 5 auf dem Abschnitt des Theodor-Heuss-Rings zwischen Lübscher Baum und Waldwiesenkreisel Richtung Westen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.06.2020 | 12:00 Uhr