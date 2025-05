Stand: 16.05.2025 12:25 Uhr Schwerer Unfall auf B206 bei Wrist

Auf der B206 kam es bei Wrist (Kreis Steinburg) am Freitagmorgen um 6.30 Uhr zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Skoda kam zwischen Wrist und Föhrden-Barl von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die durchbohrte nach Angaben der Polizei das Fahrzeug. Dabei wurde der 49-jährige Fahrer wurde nach Angaben der Polizei lebensgefährlich verletzt.

Rettungshubschrauber flog Fahrer ins Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber flog den verletzten Mann ins Krankenhaus nach Kiel. Die beiden beiden Mitfahrer - 24 und 30 Jahre alt - kamen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser. Die B206 blieb am Morgen blieb für zweieinhalb Stunden zwischen Wrist und Föhrden-Barl in beiden Richtungen gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei.

