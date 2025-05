Stand: 16.05.2025 09:26 Uhr Wieder Betrug in Lübeck: Falsche Telefonanbieter unterwegs

Im Raum Lübeck sind derzeit Betrüger unterwegs, die sich als falsche Telekommunikationsmitarbeiter ausgeben. Laut Polizei häufen sich in den letzten Tagen Vorfälle, bei denen die Täter versuchen, unter einem Vorwand Zugang zu Wohnungen zu kommen, um so an Bankdaten zu gelangen. Seit vergangenem Freitag (9.5.) wurden mindestens fünf solcher Fälle gemeldet, heißt es von der Polizei.

Polizeisprecher Philipp Jagelle erklärte, dass die Täter häufig als Team auftreten: "Sie geben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und erfinden eine Legende, mit der sie in die Wohnung gelangen wollen - beispielsweise um eine Internetverbindung zu überprüfen oder ein technisches Problem zu beheben." Die Polizei rät, niemanden unangekündigt ins Haus zu lassen und nicht die EC oder Kreditkarte zu übergeben. Im Zweifel sollte man das eigene Telekommunikationsunternehmen unter der bekannten Rufnummer kontaktieren, um sich abzusichern - und die Polizei informieren.

