Mädchen-Gewalt: Polizeiliche Ermittlungen kurz vor Abschluss Stand: 22.03.2023 17:57 Uhr Heide hat ein Problem mit Jugendkriminalität - nicht erst seit den Attacken einer Mädchen-Gruppe auf eine 13-Jährige, sagt Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat. Er appelliert an die Bürger nicht wegzuschauen und jede Tat zur Anzeige zu bringen.

Eine Gruppe von Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren hat dort nach Polizeiangaben ein 13-jähriges Mädchen geschlagen und gedemütigt. Die Taten, die sich bereits Ende Februar ereigneten, sind per Smartphone gefilmt worden. Ein Video liegt NDR Schleswig-Holstein vor. Darauf ist zu sehen, wie die Betroffene geschubst, ins Gesicht geschlagen und bespuckt wurde - auch erkennt man Kaugummi in ihrem Haar. Die Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Itzehoe, Astrid Heidorn bestätigt auch, dass das Mädchen mit Cola überschüttet worden ist. Außerdem ist auch zu sehen, dass männliche Jugendliche die Szene beobachtet haben.

Weitere Informationen Mutmaßliche Gewalttat in Heide: Mädchen quälen 13-Jährige Ein 13-jähriges Mädchen soll in Heide von einer Mädchengruppe geschlagen und gedemütigt worden sein. Laut Polizei wurden die Taten auch gefilmt. mehr

Polizeiliche Ermittlungen kurz vor dem Abschluss

Da der Fall sich schon am 21. Februar ereignete, stehen die polizeilichen Ermittlungen kurz vor dem Abschluss. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe prüft die Akten derzeit noch einmal ganz genau. Laut Oberstaatsanwältin Jonna Ziemer lauten die Vorwürfe gefährliche Körperverletzungen, Nötigung, Eigentumsdelikte, Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung: "Das ist im Einzelfall genau zu prüfen, auch für jeden einzelnen Tatbeteiligten", so Ziemer. Die Oberstaatsanwältin verwies noch einmal darauf, dass das Teilen des Videos strafbar sein könnte, wenn die Hilflosigkeit einer Person zur Schau gestellt werde. "Es gibt für mich durchaus schon Anhaltspunkte, dass sich da auch andere Personen strafbar machen könnten, die so etwas einfach weiterleiten", sagte Ziemer.

Jugendamt erarbeitet mit kooperativen Eltern Angebote

Dass zwei der drei Haupttäterinnen jünger als 14 Jahre sind, bedeute nicht, dass gar keine Reaktion von staatlicher Seite erfolge, so Ziemer. Laut der Oberstaatsanwältin ist das Jugendamt eingeschaltet und auch tätig: "Die werden Angebote machen und Erziehungshilfen anbieten." In extremen Fällen könne man auch zum Familiengericht gehen. "Ich weiß nicht, ob das hier schon soweit ist. Ich glaube nicht", bewertete Ziemer die Situation. Solange Eltern mit dem Jugendamt zusammenarbeiten, werden gemeinsam sinnvolle Lösungsangebote erarbeitet.

Land will Präventionsangebot überprüfen

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bezeichnete im Interview mit NDR Schleswig-Holstein den Fall als "grausame Tat". Die Jugendkriminalität sei in den vergangenen Jahren zwar nicht insgesamt angestiegen, bei den unter 14-jährigen und bei den Mädchen allerdings schon. "Und deshalb ist es notwendig, dass wir uns um diese Gruppe, insbesondere die Mädchen und die Jüngeren noch intensiver kümmern als bisher", sagte Prien. Sie wolle die Präventionsangebote überprüfen, ob sie der Entwicklung gerecht werden. Zusätzlich soll der aktuelle Forschungsstand bei Gewalt von Mädchen gegen Mädchen auch genauer betrachtet werden und die Angebote dementsprechend erweitert werden.

Treffen der weiterführenden Schulen in Heide geplant

Prien erläuterte, dass die Gruppe der mutmaßlichen Täterinnen verschiedene weiterführende Schulen besuchen, also nicht alle mit dem Opfer auf dieselbe Schule gingen. Die zuständige Schulrätin habe für den kommenden Freitag eine Runde aller weiterführenden Schulen in Heide einberufen, "um über den konkreten Fall und die Konsequenzen daraus, aber auch über das Gewalt-Thema insgesamt in Heide zu sprechen".

VIDEO: Nach mutmaßlichem Angriff auf Mädchen: "Heide hat ein Problem" (1 Min)

Bürgermeister: Heide hat ein Problem mit Jugendgewalt

"Ja, die Stadt Heide hat ganz klar - spätestens seit vergangenem Jahr - ein Problem mit Jugendgewalt und auch Jugendkriminalität", sagte Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat NDR Schleswig-Holstein. Im vergangenen Jahr galten Teile der Innenstadt deswegen als sogenannter gefährlicher Ort und wurden zeitweise per Video überwacht. Durch den Einsatz von Stadt, Jugendzentrum, Polizei und anderen Akteuren konnte die Situation verbessert werden. "Die Videoüberwachung würde ich gerne wieder anschalten. Dürfen wir aber sehr wahrscheinlich aufgrund der gesetzlichen Lage nicht", so der Bürgermeister, denn im letzten Jahr hätte das das Sicherheitsgefühl der Bürger aller Alterklassen gesteigert.

Mit besserer Vernetzung und Bürgerhilfe

Er bemängelt, dass die Polizei personell nicht gut genug aufgestellt sei. Die Stadt Heide werde in Kürze einen Streetworker einstellen. Zusätzlich wolle die Stadt prüfen, ob und wie sie neue Stellen im Bereich der Schulsozialarbeit schaffen kann. Dann sollen Schulen, Jugendamt, der Streetworker und die Polizei miteinander vernetzt werden. Die Situation könne laut Schmidt-Gutzat aber nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern verbessert werden: "Ich bitte dann auch darum, alles zur Anzeige zu bringen, was man sieht, und nicht wegzugucken und auch sich nicht einschüchtern zu lassen."

Konsequenzen trotz Strafunmündigkeit

Auch im aktuellen Fall schauten die Stadt und ihre Institutionen nicht einfach nur zu, so Schmidt-Gutzat. Er selbst habe bereits kurz nach der Tat vor einem Monat mit der Mutter der 13-Jährigen gesprochen. Auch das Jugendamt beschäftigt sich mit Opfer und den drei Haupttäterin, von denen zwei nicht strafmündig sind. "Zum Phänomen der Strafunmündigkeit: Das heißt ja nicht, dass es keine Konsequenzen gibt", sagte der Bürgermeister, führte diese aber nicht weiter aus. Er verwies aber darauf, dass die Stadt zeitnahe Gespräche mit den Schulen zum Thema Jugendgewalt führen möchte.

Heider Bürger fühlen sich unsicher

Auf den Straßen Heides ist eine gewissen Unsicherheit zu spüren. Eine Passantin sagte NDR Schleswig-Holstein, dass sie ihr Pfefferspray schon länger dabei habe. Die Situation sei für sie beängstigend, dabei sei Heide immer friedlich gewesen. Ein junger Mann sagte, er würde aktuell mehr auf seine Umgebung achten und bei Rangeleien auch eingreifen. Eine Heiderin, die das Video gesehen hat, erzählt im Interview, sie gehe abends nicht mehr auf die Straße und nachts habe sie nicht schlafen können, aus Sorge, so etwas könnte ihren Enkelkindern passieren.

Inzwischen hat die Bikervereinigung Bike SH für den kommenden Sonnabend eine Mahnwache auf dem Heider Südermarkt. Dabei soll ein Zeichen gegen Jugendgewalt gesetzt werden. Es werden bis zu 250 Teilnehmende erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2023 | 17:00 Uhr