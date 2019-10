Stand: 14.10.2019 15:05 Uhr

Lübeck: Behörden ermitteln wegen versuchter Tötung

Nachdem ein Mann ein Wochenende eine gefesselte und verletzte Frau bei Lübeck entdeckt hatte, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Laut Staatsanwaltschaft war die Frau nicht nur geknebelt und an Händen und Füßen gefesselt worden, sondern sie wurde außerdem liegend an Geäst festgebunden. Ein Mann hatte die junge Frau an einer Feldzufahrt zwischen Lübeck und Bad Segeberg entdeckt.

Staatsanwaltschaft: Frau hätte sterben können

Die Ermittler gehen davon aus, dass sie sich weder hätte selbst befreien noch auf sich aufmerksam machen können. Der Feldweg war von der Straße aus nicht zu sehen und wird nur selten von Treckern befahren. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hätte die leicht bekleidete Frau bei den herbstlichen Witterungsverhältnissen sterben können, wenn sie nicht zufällig von einem Autofahrer entdeckt worden wäre, der an dem Feld zum Austreten angehalten hatte.

Während Party in Lübeck verschwunden

Wie die junge Frau dort dort hingekommen ist, bleibt weiter unklar. Die 20-Jährige war am Freitag auf einer Studentenparty in Lübeck. Dort ist sie mitten in der Nacht verschwunden. Was dann passiert ist, versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft herauszufinden. Dazu wollen sie Zeugen befragen und werten Videoaufzeichnungen aus. Aber auch Wagenspuren von der Feldzufahrt, an der die Lübeckerin lag, analysieren die Ermittler. Die Frau kann sich an nichts erinnern, weil sie möglicherweise mit K.O.-Tropfen betäubt wurde. Dazu konnte die Polizei bisher allerdings keine Angaben machen. Laut Staatsanwaltschaft gibt es keine Hinweise darauf, dass sich jemand an der Frau vergangenen hat.

Frau zufällig im Knick entdeckt

Dass die Frau überhaupt gefunden wurde, war reiner Zufall. Der 62-Jährige, der sie hinter den Büschen entdeckte, hatte am Sonnabendmorgen auf dem Weg zum Angeln nur eine kurze Pause eingelegt. Die Kripo sucht weiter nach Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Wer Hinweise hat, soll sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0451)131-46 04 melden.

