Landtagswahl: FDP wählt Buchholz zum Spitzenkandidaten

Stand: 20.11.2021 12:38 Uhr

Die FDP geht mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz an der Spitze in die Landtagswahl am 8. Mai kommenden Jahres. Bei einer Landesvertreterversammlung in Neumünster wählten ihn 88,9 Prozent der Delegierten auf Platz eins der Landesliste.