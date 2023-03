Kommunalwahl in SH: Grüne wollen zweitstärkste Kraft werden Stand: 09.03.2023 16:16 Uhr Am Donnerstag haben die Grünen in Schleswig-Holstein ihre Kampagne zur Kommunalwahl am 14. Mai vorgestellt. Ihren Fokus legen sie dabei auf Umwelt und soziale Themen.

Die Grünen machen in ihrer Kampagne deutlich: Sie wollen Weichen stellen in Fragen des Umweltschutzes und der Bildung. Mit dem Slogan "Für ein besseres Morgen" tritt die Partei zur Kommunalwahl im Mai an. Besonders im Fokus stehen dabei Themen wie Energiewende, Mobilität, aber auch Armutsbekämpfung und sozialer Wohnungsbau .

Wichtige Entscheidungen fallen in den Kommunen

Wichtige Entscheidung beispielsweise zur Umsetzung der Energiewende würden vor Ort in den Gemeinden getroffen, sagt Parteichefin Anke Erdmann. Das habe viele Mitglieder motiviert, kommunalpolitisch aktiv zu werden. Rund 1.500 Kandidaten treten für die Grünen bei der Kommunalwahl an. 48 Prozent von ihnen sind Frauen.

Ziel ist der landesweit zweite Platz

Bei den Zielen für die Wahl sind die Grünen deutlich: Sie streben landesweit den zweiten Platz an. "Das ist kein Selbstgänger, aber machbar", so die Landesvorsitzende. Bei allen Wahlen in den letzten Jahren hätte die Partei ihre Ergebnisse stetig verbessert. Auch die steigenden Mitgliederzahlen würden zeigen, dass die Themen der Grünen viele Menschen bewegen. Seit der letzten Kommunalwahl hat sich die Mitgliederzahl auf 5.700 verdoppelt. Erdmann hofft, dass ihre Partei in einigen Städten sogar als stärkste politische Kraft aus der Wahl hervorgeht.

Bei den Kommunalwahlen 2018 lagen die Grünen mit 16,5 Prozent noch auf Platz 3 hinter CDU (35,1) und SPD (23,3). Bei der Landtagswahl 2022 lösten sie auf Platz zwei die SPD ab. Bei den Kommunalwahlen werden die Gemeindevertretungen und Kreistage für fünf Jahre neu bestimmt.

