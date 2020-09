Stand: 05.09.2020 16:58 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kieler Woche 2020 ist offiziell eröffnet

Eine ungewöhnliche Kieler Woche wurde am Sonnabend eröffnet. Denn das laut Veranstaltern weltgrößte Segelevent und größte Sommerfest im Norden Europas muss sich an die Corona-Bedingungen anpassen. Das bedeutet: keine Bierzelte, keine großen Bühnen und vergleichsweise wenige Besucher. Dafür steht in diesem Jahr der Segelsport im Mittelpunkt, so wie in den Anfängen der Kieler Woche. Die ersten Teams waren dafür bereits am Sonnabend auf dem Wasser.

Ministerpräsident gibt Startsignal

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eröffnete die Kieler Woche mit dem traditionellen Anglasen, also dem Signal einer Schiffsglocke. Dann ertönte das sogenannte Typhon, ein Schiffshorn, mit dem Signal für "Leinen los!" (lang-kurz-kurz-lang). Günther sagte bei der Zeremonie, es sei in diesem Jahr keine Selbstverständlichkeit, dass es die Kieler Woche gebe. Schleswig-Holstein mache aber das möglich, was man möglich machen könne.

Kiel will ein Zeichen setzen

Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) äußerte sich positiv: "Ich freue mich sehr, dass die Kieler Woche 2020 stattfindet - wenn auch in einem ganz anderen Rahmen als gewohnt." Die Stadt wolle außerdem den Platz als Segelhauptstadt verteidigen. Er sagte weiter, aktuell gebe es überhaupt keine Gründe, sich Sorgen zu machen. Alle Besucher verhalten sich nach seinen Worten bisher sehr diszipliniert, halten Abstand und tragen Masken, wo es nötig ist. Die Landeshauptstadt will laut Kämpfer mit der Kieler Woche ein Zeichen setzen, dass auch in Corona-Zeiten größere Veranstaltungen möglich seien. Man dürfe sich nicht von der Angst leiten lassen, aber von der Vernunft, so der Oberbürgermeister.

Eröffnung im Olympiazentrum Schilksee

Die Kieler Woche wurde im Vorwege wegen der Corona-Pandemie auf Spätsommer verschoben und fand nicht - wie üblich - Ende Juni statt. Und statt wie gewohnt vor einem großen Publikum auf dem Rathausplatz fand die Eröffnung nun ohne Zuschauer im Segler-Olympiazentrum Kiel-Schilksee statt. Dort starteten am Sonnabendvormittag auch die ersten Sportler. Die Teams aus den unterschiedlichen Bootsklassen sind dabei streng voneinander getrennt. Dafür wurden in Schilksee eigene Areale aufgebaut, wo sich die Sportler aufhalten können. An den Segel-Regatten auf der Kieler Förde nehmen laut Stadt dieses Jahr Segler aus 50 Nationen teil. In vier olympischen Bootsklassen zählt die Kieler Woche mit für die nationale Olympia Qualifikation.

Karte: Kieler Woche 2020

Besucher müssen sich registrieren

Für die Kieler Woche wurde im Vorwege ein ausgefeiltes Hygienekonzept erarbeitet. Für Konzerte und Mitmachaktionen müssen sich Besucher vorab online anmelden. Laut Stadt sind bereits 40 Prozent der Tickets reserviert. Insgesamt gibt es bei der Kieler Woche sieben Flächen, auf denen Veranstaltungen stattfinden. Viele Auftritte sollen auf die Kinoareale im Schlossgarten, auf dem Rathausplatz und auf das Segelkino auf der Förde übertragen werden. Bei der Regattaserie ist allerdings kein Publikum zugelassen. Am 12. September soll dann die Windjammer-Parade mit 120 Segelschiffen auf der Förde stattfinden.

Neben dem Hygienekonzept gibt es auch Notfall-Konzepte. Zu denen gehören teilweise oder komplette Absagen von einzelnen Veranstaltungen sowie im Extremfall ein Abbruch der gesamten Kieler Woche.

