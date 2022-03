Karl-May-Spiele in Bad Segeberg suchen Komparsen Stand: 04.03.2022 12:35 Uhr Die Vorbereitungen für den Wildwest-Sommer laufen: Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg suchen rund 40 Komparsen für ihr neues Abenteuer "Der Ölprinz".

Nach zwei Jahren Zwangspause geht es im Sommer wieder los: Die Karl-May-Spiele am Kalkberg starten am 25. Juni. Und damit geht erstmals auch wieder die Suche nach Komparsen los. Für das Stück "Der Ölprinz" werden Komparsen als Stammesangehörige der Nijora und Navajo, als brutale Bande, als Arbeiter auf dem Bohrfeld und bei der Eisenbahn, als Gäste in Paddy's Saloon und als deutsche Siedler gesucht. "Ich kann versprechen: Ein Karl-May-Sommer ist ein Erlebnis, das man nie vergisst", sagte Geschäftsführerin Ute Thienel.

Voraussetzung: 16 Jahre und fit

Die Komparsen müssen mindestens 16 Jahre alt und sportlich fit sein. Auch ein Kutschen-Fahrer wird noch gesucht. Auf der Bühne spielen die Komparsen an der Seite von Alexander Klaws als Apachenhäuptling Winnetou, Sascha Hehn als Ölprinz Grinley und Katy Karrenbauer als Treckführerin Rosalie Ebersbach. Zum Ensemble zählen noch zehn weitere Schauspieler, ein Dutzend Reiterkomparsen und eine Stuntcrew. Anders als in den Vorjahren gibt es diesmal wegen der Corona-Pandemie kein zentrales Statisten-Casting. Bewerber können auf www.karl-may-spiele.de einen Fragebogen herunterladen und bis zum 20. März einsenden.

Bis zur Premiere am 25. Juni wird im Freilichttheater am Kalkberg täglich geprobt - werktags überwiegend in den Abendstunden und an den Wochenenden ganztägig. Die Vorstellungen finden bis zum 4. September jeweils donnerstags bis samstags ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr statt.

"Ölprinz": Krumme Geschäfte und verfeindete Indianerstämme

In der Geschichte "Der Ölprinz" geht es um den Geschäftemacher Grinley, den sie im Westen den "Ölprinz" nennen. Er ist nicht nur ein ausgebuffter Geschäftsmann, sondern auch ein skrupelloser Betrüger und Mörder. Mit einer angeblichen Ölquelle am Gloomy Water wollen er und sein Bruder Buttler das große Geld machen, doch ihnen kommen drei Männer in die Quere: Apachenhäuptling Winnetou, dessen weißer Blutsbruder Old Shatterhand und der skurrile Sam Hawkens. Sie müssen zwischen zwei verfeindeten Indianerstämmen Frieden stiften und dafür sorgen, dass ein deutscher Wagenzug mit der resoluten Treckführerin Rosalie Ebersbach nicht zwischen die Fronten gerät.

