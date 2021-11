Halb Krempel ohne Kanalisation - kein Waschen und Klogang möglich In halb Krempel im Kreis Dithmarschen ist die Kanalisation ausgefallen. Rund 120 Haushalte können seit inzwischen einer Woche weder Toilette, Dusche noch Waschmaschine nutzen. Grund ist ein Rohrbruch.

Der Rohrbruch hat nicht nur eine Pumpstation zerstört, sondern auch beide Ersatzpumpen. Nach Angaben von Bürgermeister Ronald Petersen (SPD) ist die Suche nach neuen Pumpen schwierig: Hersteller geben eine Lieferzeit von 16 Wochen an. Petersen sagt, er hoffe nun auf ähnliche, gebrauchte Pumpen aus Leipzig. Da sei aber nicht klar, ob die wirklich passen und selbst wenn - so befürchtet es der Bürgermeister - würde es mehrere Wochen dauern, sie zu liefern und einzubauen.

Betroffene duschen etwa ein Kilometer weiter in Lunden

Mit Tankwagen werden nun die Abwasserschächte der Häuser leer gepumpt, damit das Abwasser zumindest nicht in die Häuser läuft. Nun sind alle Betroffenen dazu aufgerufen, so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen. Einige Einwohner würden schon bei Freunden und Verwandten Wäsche waschen, die nicht betroffen sind, denn ein Teil des Krempeler Abwassers gelangt über eine Gefälleleitung in die Kläranlage. Übergangsweise dürften auch die Duschen und Toiletten im Schwimmbad des Nachbarortes Lunden genutzt werden, so der Bürgermeister.

