Günther ehrt junge Lebensretter Stand: 27.11.2021 16:48 Uhr Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Sonnabend in Kiel Rettungsmedaillen und Urkunden an Lebensretter verliehen.

Rüdiger Lohmann aus Lübeck, der im August ein zwölfjähriges Mädchen aus der Ostsee gerettet hatte, erhielt eine Rettungsmedaille. "Sie waren als Retter zur Stelle, als Lebensgefahr bestand, und haben damit herausragende Zivilcourage bewiesen", sagte der Ministerpräsident. Die Jugendlichen Marzena Rywacki aus Tönning, Aurelia Zander aus Oldenswort sowie Tom Schmidt und Leon Pötschke aus Hemme erhielten Anerkennungsurkunden des Ministerpräsidenten. Sie hatten Anfang November einen Mann gerettet, der in Tönning ins Hafenbecken gefallen war. "Das Leben dieses Mannes lag in Euren Händen, und Ihr habt sofort richtig reagiert. Ich finde Euren Einsatz und Eure Zivilcourage großartig", so Günther.

Boot trieb ab

Der Mann den das Unglück in Tönning passiert war, wollte am späten Abend Anfang November an Bord seines Schiffes klettern. Doch das Boot trieb ab und der 75-Jährige fiel ins kalte Wasser. "Ich habe nicht die Kraft gehabt, zwischen Boot und Leiter zu schwimmen. Ich hab mich da an einem Schlauch festgehalten und geschrien", erinnert sich der Bootsbesitzer. Vier Jugendliche riefen die Feuerwehr und hielten bis zum Eintreffen von einem Boot aus den Kopf den Rentners über Wasser.

Das Land ehrt seit 1954 Rettungstaten bei besonders mutigem Einsatz mit der Rettungsmedaille, wenn sich gerettete Person und Retter in Lebensgefahr befanden oder wenn für die Allgemeinheit eine erhebliche Gefahr abgewendet worden ist.

