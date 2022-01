Grünes Wasser im Kleinen Kiel: Rohrbruch sorgt für Hingucker Stand: 09.01.2022 12:27 Uhr Wer heute Morgen in Kiel zwischen Hiroshimapark und Ratsdienergarten unterwegs war, dürfte sich gewundert haben. Das Wasser im Kleinen Kiel hat sich teilweise neongrün verfärbt.

Spaziergänger, Radfahrer und Jogger haben sich verwundert die Augen gerieben. Das Wasser im Kleinen Kiel ist bunt eingefärbt. Es sieht beinahe so aus, als sei ein großer, grüner Textmarker ausgelaufen und hätte sich in den kleinen See entleert. Mancher mag bei der quietschgrünen Farbe an eine giftige Substanz gedacht haben. Dabei steckt hinter dem farbigen Wasser eine ganz ungefährliche Erklärung.

Rohrbruch in der Holtenauer Straße sorgt für Farbeinsatz

Wie die Stadtwerke Kiel mitgeteilt haben, ist am Morgen ein Fernwärmerohr in der Holtenauer Straße im Stadtteil Brunswik geplatzt. Seit 7.30 Uhr ist die Wärmeversorgung hier unterbrochen. Um undichte Stellen an den Rohren besser erkennen zu können, haben die Stadtwerke den grünen Farbstoff in die Fernwärmeleitung eingebracht. Bei den Bauarbeiten ist dann ein Teil des grün gefärbten Wassers in den Kleinen Kiel gelaufen.

Farbe ist biologisch abbaubar

"Der Farbstoff ist unbedenklich und biologisch abbaubar", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr NDR Schleswig-Holstein. Deshalb seien die Kameraden auch nicht im Einsatz.

Die Stadtwerke arbeiten nach eigenen Angaben derzeit intensiv daran, die Versorgung wiederherzustellen. Wann das gelingen wird ist noch unklar.

