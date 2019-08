Stand: 31.08.2019 17:55 Uhr

Großeinsatz bei Humptrup: Polizei findet Leiche

Die Polizei hat am Sonnabend an einem Feld zwischen Humptrup und Süderlügum (Kreis Nordfriesland) eine tote Person gefunden. Der Leichnam konnte bisher nicht identifiziert werden. Am Vormittag war der Hund eines Spaziergängers auf den abgedeckten Leichnam aufmerksam geworden. Der Mann alarmierte die Polizei. Ermittler der Bezirkskriminalinspektion Flensburg und der Staatsanwaltschaft waren daraufhin mit Spurensicherung und Gerichtsmedizinern am Fundort der Leiche eingetroffen. Eine Obduktion soll nun die Identität der Person und die Todesursache klären. Staatsanwaltschaft und Polizei Flensburg wollen bis Montag keine weiteren Informationen zu dem Fall veröffentlichen.

Fall Nathalie: Dringender Tatverdacht gegen 46-Jährigen

Der Fundort der bislang nicht identifizierten Leiche liegt in der Nähe des Hofs des Tatverdächtigen im Fall der verschwundenen Nathalie M., der seit Donnerstag wegen des dringenden Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft sitzt. Zwei Tage lang hatte ein Großaufgebot der Polizei bereits Haus und Grundstück des 46-Jährigen in Humptrup durchkämmt. Als die Polizei am Sonnabend schließlich nach Süderlügum gerufen wurde, bestätigten die Beamten, dass der Großeinsatz im Zusammenhang mit dem Fall der vermissten Nathalie aus Stadum stehe. Die 23-Jährige wird seit Mitte August vermisst. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus.

Sicher sind sich die Ermittler bereits, dass sich die 23-jährige Nathalie M. und der 46-Jährige aus Humptrup begegnet sind. Nichts deutet laut Polizei darauf hin, dass die vermisste Frau ihr Zuhause für längere Zeit verlassen wollte.

Spur der vermissten Nathalie M. endet in Humptrup Schleswig-Holstein Magazin - 30.08.2019 19:30 Uhr Die Suche nach der 23-jährigen Nathalie M., die seit zwei Wochen vermisst wird, geht weiter. Die Polizei hat einen Mann aus Humptrup wegen des Verdachts auf Totschlag festgenommen.







4,33 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei: Nathalie M. steckte in keiner Krisensituation

Das "Flensburger Tageblatt" hatte den Stiefvater der jungen Frau zitiert. Er soll der Polizei offenbar gleich nach dem Verschwinden Nathalies einen Chatverlauf übergeben haben. Worum es in dem Chat ging, ist nicht bekannt. Die junge Frau soll nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein nicht in einer Krisensituation gesteckt haben.

Nathalie M. gilt seit dem 17. August als vermisst. Im Bereich Schafflund wurden die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis der jungen Frau gefunden.

Weitere Informationen Vermisste aus Stadum: Ermittler unter Druck Im Fall der verschwundenen Nathalie M. aus Stadum wächst der Druck auf die Ermittler. Der Tatverdacht gegen einen 46-Jährigen ist dringend. Doch bislang gibt es offenbar nur Indizien. mehr Vermisste aus Stadum wurde vermutlich getötet Im Fall einer vermissten Frau aus Stadum hat die Polizei einen Hof in der Nähe der dänischen Grenze durchsucht. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Ein Tatverdächtiger sitzt in Haft. mehr

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.08.2019 | 16:00 Uhr