Glinde: Vater erschoss offenbar seine beiden Kinder Stand: 28.12.2021 14:06 Uhr Nach der Gewalttat in Glinde (Kreis Stormarn) hat die Staatsanwaltschaft Lübeck neue Details zum Tod der beiden Jungen und des Vaters sowie den Verletzungen der Mutter veröffentlicht. Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass der Vater geschossen hat.

Nach den tödlichen Schüssen von Glinde haben Rechtsmediziner festgestellt, dass die beiden 11 und 13-jährigen Jungen durch je einen Schuss getötet wurden. Es wurde auch der Notruf der schwerverletzten 38 Jahre alten Ehefrau in der Leitstelle ausgewertet. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass der 44-jährige Ehemann geschossen hat, auch mehrfach auf seine Frau. Anschließend hat er sich selbst tödlich verletzt. Die Frau liegt weiter im Krankenhaus im Koma.

Ermittlungen dauern an

Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Im Haus haben Beamte gestern rund 15 Stunden lang Spuren gesichert. Auch heute sind Fachleute laut Staatsanwalt wieder im Haus in Glinde und setzen die Arbeit fort. Nachbarn haben vor dem Einfamilienhaus, in dem die Familie längere Zeit gelebt hat, Blumen und Luftballons niedergelegt.

Am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages waren nach Schüssen in dem Wohnhaus die Leichen der Jungen gefunden. Der 44 Jahre alte Vater der Kinder starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch im Haus. Die 38-jährige Mutter wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

